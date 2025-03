Caída de Twitter: usuarios reportan problemas de funcionamiento en X, la red social de Elon Musk

Miles de usuarios de X (antes conocida como Twitter) han reportado problemas de funcionamiento que les impiden ver y realizar publicaciones. Aunque es posible ingresar a la plataforma, los tuits de las cuentas que seguimos no cargan correctamente. Por el momento, se desconocen las causas que han provocado esta caída, ni siquiera Elon Musk ha dicho algo al respecto.

Según detalla Downdetector, la caída de X comenzó alrededor de las 9:00 a.m (hora peruana). Como podrás apreciar en la imagen, miles de usuarios comenzaron a reportar este problema que todavía no tiene solución. No obstante, lo más probable es que todo se restablezca dentro de poco, así que solo debes tener paciencia.

Caída de X ha preocupado a miles de cibernautas. Foto: captura de Downdetector

¿Cómo afecta la caída de X?

Al parecer, la caída de X afectó tanto a los usuarios de computadoras, como a aquellos que abren la plataforma usando us celulares y tablets. Todas estas personas tenían el mismo problema, no podían hacer publicaciones, tampoco podían ver los post hechos por sus amigos o cuentas que siguen, ya que les aparecía el siguiente mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar".

Dicho mensaje venía compañado del botón "Intentar de nuevo", el cual

Esto aparece en X en lugar de los tuits. Foto: captura

Ampliaremos en breve