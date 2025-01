¿Qué es WinPlay, la app para jugar juegos de PC en tu teléfono o tablet, aunque no tengas internet?

En la actualidad, no hace falta poseer una computadora muy potente para disfrutar de los videojuegos de última generación. Puedes hacerlo a través de la Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, entre otras consolas portátiles. El problema con estos dispositivos es su elevado precio que las hace poco accesibles para la mayoría de personas.

Otra alternativa son los servicios de videojuegos en streaming como 'Xbox Cloud Gaming' o 'GeForce Now' que te permiten acceder a diversas entregas desde un teléfono inteligente, tablet o Smart TV. Como los juegos se ejecutan en la nube, no es necesario descargarlos, solo tendrás que pagar una suscripción y tener una buena conexión a internet.

¿Qué es WinPlay y cómo funciona?

La compañía china Xiaomi, famosa por sus smartphones 'calidad/precio', acaba de presentar una aplicación que promete volverse la favorita de millones de gamers en todo el mundo. Se trata de WinPlay, una herramienta que te permitirá ejecutar los videojuegos de Steam (y otras plataformas), en los celulares y tablets con el sistema operativo HyperOS.

A diferencia de 'Xbox Cloud Gaming', 'GeForce Now', entre otras plataformas de videojuegos en la nube, Xiaomi WinPlay no requiere conexión a internet, así que podrás disfrutar de tus juegos favoritos en cualquier momento y lugar. Como la aplicación cuenta con soporte bluetooth, es posible conectarle un mouse, un teclado o tu joystick preferido.

Zhanq Guoquan, director del Departamento de Software de Xiaomi, indicó que WinPlay crea un espacio virtual donde funcionan los juegos de PC, es decir, se instalan en nuestro dispositivo, por eso puedes jugarlos sin internet. Muchos creerían que lo videojuegos no correrán de forma fluida; sin embargo, gracias a esta tecnología, tendrán un rendimiento excelente.

En Reddit, filtraron un video que muestra cómo funciona WinPlay. En las imágenes, podemos ver cómo juegan Need for 'Speed Most Wanted' y Tomb Raider 9 con un control de Xbox. Según detalla Xataka, los títulos corren a un promedio de 45 cuadros por segundo y el consumo de energía no es muy alto, pese a que tenía graficos al máximo.

¿Qué dispositivos son compatibles con WinPlay?

De acuerdo a la publicación, WinPlay todavía se encuentra en fase de pruebas y solo puedes acceder aplicando a la beta cerrada, aunque es algo exclusivo para usuarios en China. Por el momento, el único dispositivo compatible es una tablet (Xiaomi Pad 6S Pro) que Xiaomi lanzó a nivel mundial y que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Debido a que este procesador es de hace dos generaciones, en teoría todos los teléfonos y tablets que tengan procesadores más actuales (napdragon 8 Gen 3 y Snapdragon 8 Elite) podrán ser compatibles con WinPlay y ejecutar tus videojuegos que hayas comprado en Steam y otras plataformas como GOG.