¿Por qué no es recomendable tener demasiados íconos en el escritorio de tu computadora?

El escritorio de Windows se ha convertido en el lugar preferido por los usuarios para guardar sus archivos, sobre todo los más recientes o más utilizados. El problema es que algunas personas exageran y terminan llenándolo de íconos. ¿Qué tan recomendable es esta práctica? Aquí te explicamos por qué no debes hacerlo.

Según detalla Adslzone, los principales íconos que los usuarios suelen colocar en el escritorio de Windows son los accesos directos a programas más usados (Microsoft Word, Google Chrome, entre otros); sin embargo, también abundan carpetas, documentos de texto, fotografías, videos, canciones, entre otros.

Por lo general, los archivos directos no pesan mucho (alrededor de 1KB de tamaño), por lo que algunos piensan que no hay problemas si tienes gran cantidad de estos. Si tú eres de esas personas, debes saber que estás completamente equivocado, ya que esa práctica solo generará que tu computadora se ralentice demasiado, sino que también podría tener otras consecuencias.

Tener el escritorio de Windows repleto de íconos no solo brinda un mal aspecto a tu PC o laptop, si no que puede provocar que te demores demasiado en encontrar un archivo en específico. También llegará el momento en que la computadora se vuelva lenta, no importa que tan potente sea.

De acuerdo a la publicación, hicieron una prueba con una computadora de alta potencia (Intel Core i7-4770K con 16 GB de RAM, una tarjeta GTX 970 y el sistema operativo Windows 10). Para su sorpresa, al llegar a la cantidad de 400 íconos (divididos en dos pantallas), descubrieron que comenzaron las fallas graves.

Por ejemplo, si intentabas borrar un archivo del escritorio, este no desaparecía. De igual manera, era todo un suplicio usar el mouse para seleccionar dos o más íconos que estaban en la pantalla. También trataron de recurrir a refrescar, mediante la tecla F5, y notaron que tardaba demasiado en hacerlo.

Por lo general, al pulsar este comando, la pantalla se actualiza en cuestión de milisegundos; sin embargo, con tantos íconos en el escritorio, este tiempo se prolongó hasta los cinco segundos, incluso algunos íconos tardaron en aparecer luego de ese periodo de tiempo.

Por ese motivo, es recomendable que tu escritorio de Windows solo tenga los archivos que realmente utilices, ya que incluso pueden provocar demoras en el inicio de la computadora; es decir, que, al momento de prenderla, esta tardará más de lo normal.