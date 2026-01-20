HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Tu teléfono carga lento? Las principales razones si no encuentras fallas en el cargador o el móvil

Aunque muchos experimentan inconvenientes con la carga de sus smartphones, pocos están al tanto de las problemáticas que lo originan y que incluso pueden relacionarse con el uso del cable USB-C.

La carga puede afectarse por varios aspectos. Foto: Composición / Gemini
La carga puede afectarse por varios aspectos. Foto: Composición / Gemini

Hoy en día, son millones las personas que cuentan con un smartphone para llevar a cabo sus actividades cotidianas, pero que también enfrentan constantes problemas con la carga de sus equipos. Bajo esa premisa, como es de conocimiento público, la Unión Europea fue la principal responsable de estandarizar el puerto único de USB-C en la mayoría de dispositivos que conocemos, pero lo cierto es que esta decisión trajo consigo un escenario complejo (comportamientos diversos en los cables). ¿El responsable que pocos conocen? Un componente denominado como el e-Marker (Electronically Marked ID Chip).

El "Pasaporte" digital del cable

El e-Marker es el "pasaporte" digital del cable USB-C. Al conectar un dispositivo, este chip interactúa con el cargador e informa sobre la capacidad de potencia y velocidad de datos del cable. Es crucial para la seguridad y el rendimiento.

¿Tienes un teléfono Android? La lista de malwares que infectaron más dispositivos

lr.pe

La especificación USB Power Delivery (PD) exige el e-Marker para transmitir datos críticos, como fabricante, versión de firmware y si el cable es activo o pasivo. Su función primordial es certificar soporte para corrientes de 5A, esencial para potencias de 100W a 240W. Sin esta certificación, la carga se limita a 60W (20V a 3A), incluso con cargadores y dispositivos compatibles.

Dos pines del conector, los del Configuration Channel (CC), posibilitan esta comunicación. Detectan la orientación del cable para activar los carriles de datos correctos y alimentan el e-Marker. Esto permite modos alternativos de vídeo, como DisplayPort en resoluciones 4K u 8K.

Velocidad de datos: más allá de la carga

¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

lr.pe

El e-Marker no solo gestiona la energía. También informa sobre la compatibilidad con protocolos de alta velocidad (USB 3.2, USB 4 o Thunderbolt). Sin esta validación, el sistema operativo puede degradar la conexión a USB 2.0, ralentizando la transferencia de archivos.

Para mitigar la confusión, organizaciones como USB-IF impulsan un nuevo etiquetado visual en los conectores. Este indica claramente las velocidades de carga y datos soportadas, para facilitar la elección al usuario.

Asimetría eléctrica y recuperación de velocidad

¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

lr.pe

Aunque el USB-C es reversible físicamente, no siempre es simétrico eléctricamente. La negociación de la conexión depende de los pines CC. Un defecto o suciedad en un carril de datos puede reducir la velocidad. Al girar el cable 180 grados, el dispositivo usa el carril opuesto y recupera la velocidad máxima.

La complejidad de estos cables es tal que solo una tomografía revela su verdadera naturaleza. Según informan desde Xataka, investigadores de seguridad han demostrado que los cables pueden ocultar implantes maliciosos, capaces de robar contraseñas o ejecutar scripts. Esto evidencia que el cable USB-C actual funciona, en esencia, como un pequeño ordenador.

