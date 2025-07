Apple intentó demandarlo en 2023: ahora lo recomiendan para reparar equipos que no pueden arreglar

Wilmer Becerra es un técnico de celulares colombiano que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, gracias a su empresa Wiltech que se especializa en reparar iPhone y otros productos de Apple. En la actualidad, el joven nacido en Bucaramanga posee más de 5.9 millones de seguidores en TikTok, una increíble cifra que cualquier creador de contenido desearía tener.

Debido a la fama que había obtenido en redes sociales, Wilmer Becerra decidió expandir su negocio en otros países de Latinoamérica, como México, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Argentina, incluso en Perú existe una sede de Wiltech. No obstante, a mediados del 2023, el joven vivió uno de los momentos más tensos de su vida, luego de que Apple amenazara con demandarlo.

¿Por qué Wilmer Becerra tuvo un conflicto con Apple?

Todo comenzó en agosto de 2023, cuando Wilmer Becerra utilizó su cuenta de Instagram para publicar una carta notarial que Apple le había enviado. En el documento, la compañía fundada por Steve Jobs acusó al técnico de celulares de cometer varias infracciones en contra de la marca. Asimismo, pidieron que deje de subir videos, de lo contrario iniciarían una demanda.

Según la carta notarial, Wilmer Becerra estaba usando el logo de Apple de forma engañosa e infractora, ya que sus locales usaban el logo de manzana, lo que podría confundir de que son un servicio técnico oficial. Asimismo, los de Cupertino lo acusaron de emplear piezas falsificadas en las reparaciones que realizaba y que tenían millones de vistas en TikTok.

El fundador de Wiltech se defendió de las acusaciones y aseguró que todas las refacciones son originales y fueron compradas a proveedores autorizados, incluso mostró las boletas. Sobre el uso indebido del logo, reconoció que las fotografías enviadas por Apple son reales, pero que fueron tomadas hace muchos años, cuando el negocio estaba iniciando.

A pesar de la advertencia, Wilmer Becerra continuó con su negocio de reparación de celulares, también con sus videos que sube regularmente a TikTok, Instagram y otras redes sociales. Asimismo, en su cuenta oficial agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes siempre le enviaron mensajes de aliento y criticaron duramente a la compañía estadounidense.

Apple no pudo reparar un equipo y recomendó a Wiltech

Meses después de la polémica, Wilmer Becerra reveló a sus seguidores que había 'limado asperezas' con Apple, después de aclarar que no se hacían pasar por un servicio autorizado y que las piezas usadas en las reparaciones eran originales. Incluso mencionó, en tono de broma, que los de Cupertino les propusieron volverse un reparador oficial.

"Respondimos que estamos haciendo las cosas como se deben y que estábamos atendiendo a clientes que ellos (por falta de garantía) no estaban atendiendo. Ellos respondieron que no hay problema, que están contentos que no usemos su manzana y que sigamos reparando sus equipos, incluso nos dan una alternativa para volvernos un reparador oficial, que estamos en proceso", sostuvo.

Recientemente, el técnico de celulares colombiano publicó un video donde aparece reparando una iMac M11 que había dejado de funcionar. Esta equipo venía con una carta del cliente, quien le contó que el servicio oficial no pudo repararla y los mismos técnicos recomendaron que lleve la computadora a Wiltech para encontrar la solución.

"Nunca pensé que llegara este momento, que la empresa Apple oficial en Colombia pudiera recomendar nuestros servicios", comentó Wilmer Becerra durante su video que tiene miles de reproducciones. Para suerte del cliente, luego de una revisión, el talentoso técnico logó encontrar la falla y procedió a reparar el equipo que quedó como nuevo.