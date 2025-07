Es falso que Meta use tus grupos de WhatsApp para entrenar su inteligencia artificial

La difusión de una cadena de fake news causó preocupación entre los usuarios de WhatsApp al advertir que Meta, propietaria de la app, estaría usando los mensajes grupales para entrenar a su IA. La compañía negó tales acusaciones.

Meta no accede ni utiliza los mensajes personales o grupales cifrados para generar su proyecto de inteligencia artificial. Su herramienta “Privacidad avanzada del chat” imposibilita ello al aumentar el control del usuario sobre cómo comparte su contenido e información personal.

Meta AI no lee tus mensajes. Foto: Composición LR





Función “Privacidad avanzada del chat” en WhatsApp

La opción, lanzada por Meta en abril de este año y disponible en algunos países, se puede activar manualmente en grupos de la app. Su objetivo es restringir el uso indebido por parte de terceros. Al activar la función, se impide que otros usuarios del grupo exporten conversaciones, descarguen archivos automáticamente o usen la función de inteligencia artificial de Meta: @Meta AI.

¿WhatsApp entrena a su IA con tus mensajes?

Los chats grupales, como los privados, están protegidos por un cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo los participantes de ese chat pueden leer lo que se envíe. Ni Meta ni su IA tienen acceso a estas comunicaciones. Solo si el usuario hace un llamado a la inteligencia por medio de su taggeo (@Meta AI) o escribiendo en su mismo chat en la barra de búsqueda, se puede interactuar con ella. Aún así, esto no rompe el cifrado de extremo a extremo de los otros chats.

Eliminar Meta AI de WhatsApp

Aunque tú mismo puedes decidir si usar la IA en WhatsApp o no, su presencia en la app no se puede retirar de manera definitiva. Sin embargo, su empleo no es obligatorio. El usuario solo la puede utilizar entrando al chat específico, enviándole un mensaje o mencionándola.