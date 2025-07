¿Por qué debes vaciar la 'papelera' de WhatsApp cada 2 meses? Aprende a hacerlo en segundos

Cuando abrimos una foto o video que nos envían WhatsApp, estos archivos se descarga de forma automática en nuestro teléfono inteligente, sea Android o iPhone. Por lo general, esos archivos multimedia no representan un problema para los smartphones actuales que cuentan con memorias internas de 128 GB, 256 GB, 512 o 1 TB de capacidad.

No obstante, hay muchos celulares (antiguos o de gama de entrada) que solo tienen 32 GB o 64 GB de almacenamiento, lo que es insuficiente actualmente. Si tienes un equipo con estas características, muchos expertos recomiendan que vacies la "papelera de recilaje" de WhatsApp cada dos meses. De esta manera, evitarás quedarte sin espacio.

¿Cómo vaciar la papelera de WhatsApp?

A diferencia de Windows que tiene su papelera de reciclaje en un lugar visible, WhatsApp no posee un ícono que permita a los usuarios borrar archivos innecesarios que ocupan espacio. Esta función se encuentra un poco escondida en la aplicación de mensajería instantánea, así que deberás entrar a los ajustes para poder utilizarla. ¿Dónode está?

Debido a que es una función nativa, disponible en Android y iPhone, no hace falta descargar ninguna aplicación adicional, bastará con entrar a Play Store o App Store y descargar la última versión de WhatsApp. Luego de haber actualizado la aplicación, tendrás que seguir unas sencillas instrucciones para acceder a la papelera. Aquí los pasos:

Entra a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos

Se desplegará una lista de opciones. Tienes que elegir Ajustes

Dirígete al apartado ' Almacenamiento y datos '

' Ahí encontrarás la papelera, una opción llamada Administrar almacenamiento

Al entrar a esta opción, WhatsApp te mostrará el espacio disponible en tu smartphone, así como la cantidad de gigabytes que la aplicación ha ocupado. De igual manera, tendrás una sección en la que aparecerán todos los videos que has enviado y recibido. Solo tienes que ingresar y comenzar a eliminar aquellos que no sean importantes: virales, memes, tiktoks, etc.

Adicionalmente, WhatsApp mostrará tu lista de contactos que no estará ordenada alfabéticamente, sino que aparecerán las conversaciones (grupales o personales) más pesadas al principio. Al pulsar cualquiera de estos chats, te aparecerán las fotos y videos más pesados. Elige el contenido irrelevante y procede a borrarlo para siempre.

Así luce la 'papelera' de WhatsApp. Foto: Xataka

¿Cómo evitar que tu teléfono se llene?

Se recomienda seguir estas indicaciones cada dos semanas, con el objetivo de evitar guardar archivos innecesarios en tu teléfono. Asimismo, sería ideal que desactives la descarga automática de archivos. Gracias a esta función, las fotos o videos que recibas de tus contactos o grupos de WhatsApp, solo se bajarán luego de que lo autorices. Aquí los pasos:

Ingresa a los ajustes de WhatsApp

Ve nuevamente a Almacenamiento y datos

Busca la sección Descarga automática

Por defecto, estará activada la descarga con datos móviles y la descarga con Wi-Fi

Tienes que desactivarla

Eso sería todo. A partir de ahora, cuando un amigo, familiar, compañero de trabajo o cualquier otra persona, te envía una fotografía o video por WhatsApp, este archivo no se descargará automáticamente. Tu mismo tendrás que pulsarlo para que se descargue. De esta forma, decidirás qué contenido debes descargar en tu celular y cuál no.