WhatsApp añade nueva función pensada en adultos mayores: es perfecta si te cuesta leer los mensajes

Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, tiene la costumbre de lanzar actualizaciones para WhatsApp que no solo corrigen errores de la aplicación de mensajería instantánea, también incluyen nuevas funciones que, por lo general, son bien recibidas por sus miles de usuarios, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Recientemente, se ha revelado que la empresa estadounidense ha liberado una actualización que incorpora una nueva función en WhatsApp, pensada especialmente para los adultos mayores. Sin embargo, también puede ser útil para cualquier persona que tenga dificultades al leer los mensajes o al navegar por la interfaz de la plataforma.

¿En qué consiste esta nueva función?

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, los desarrolladores de WhatsApp están desplegando una función llamada "Aumenta el contraste", ubicada en el apartado de Accesibilidad. Gracias a esta herramienta, las personas con disminución visual podrán mejorar notablemente su experiencia al usar la aplicación.

De acuerdo a la publicación, la función "Aumenta el contraste" se encuentra desactivada por defecto, así que deberá habilitarse manualmente. Una vez activada, permite incrementar el contraste de la aplicación para mejorar la visibilidad. Cabe precisar que esta herramienta solo sirve en el modo claro, ya que oscurece los colores para hacerlos más fáciles de distinguir.

En caso tengas activado el 'modo oscuro', no podrás utilizar la nueva función que acaba de añadir Meta. Solo podrás activarla si deshabilitas previamente dicha opción. Para hacerlo, deberás ingresar a los ajustes de WhatsApp y luego dirigirte a la sección “Chats”. Ahí encontrarás la opción “Tema”; al seleccionarla, deberás escoger entre “Claro” o “Predeterminado del sistema”.

¿Cómo activar esta nueva función?

Si te cuesta ver WhatsApp o conoces a alguien que tenga este problema (como un abuelo, por ejemplo), te encantará saber que esta función se puede activar de forma nativa, es decir, sin necesidad de descargar aplicaciones externas en tu dispositivo móvil. Solo deberás seguir estos sencillos pasos desde tu smartphone Android o iPhone:

Ingresa a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha

Se desplegará una lista de opciones. Tienes que elegir Ajustes

Luego tendrás que dirigirte al apartado Accesibilidad

Verás dos opciones: Animación y Aumenta el contraste

Por defecto, Aumenta el contraste está deshabilitada, tienes que activarla.

Eso sería todo. En caso no encuentres la opción 'Aumenta el contraste' en WhatsApp, no debes preocupate, ya que Meta la está incluyendo de forma progresiva en la aplicación, así que es probable que la tengas pronto. Si no puedes esperar, lo que puedes hacer es volverte un betatester, una persona con acceso a la beta o versión de pruebas. Solo sigue estos pasos.