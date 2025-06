¿Cómo ocultar tu red Wi-Fi para que no aparezca a extraños? Ningún vecino podrá verla ni intentar conectarse

No necesitas instalar ninguna app para ocultar tu red Wi-Fi. | Foto: ChatGPT/La República

Cuando activamos el Wi-Fi en nuestro smartphone, tablet o laptop, solemos ver una lista con todas las redes disponibles a nuestro alrededor. Aunque la mayoría de estas conexiones están protegida con contraseñas, existe una medida adicional para evitar que un desconocido (como un vecino) intente conectarse sin permiso: ocultar la red. ¿Es posible hacer eso?

Quizás no lo sabes, pero la mayoría de routers tiene una opción que permite ocultar el nombre de la red Wi-Fi. De esta manera, si alguien está escaneando redes disponibles, ya sea para conectarse con una clave robada o utilizando programas para hackear contraseñas, no podrá ver tu red en la lista. En otras palabras, será como si no existiera.

¿Cómo ocultar tu red Wi-Fi?

En la actualidad, existen varias aplicaciones que prometen ocultar tu red Wi-Fi de extraños. Aunque algunas pueden cumplir su cometido, no son realmente necesarias, ya que esta función viene incluida de forma nativa en prácticamente todos los routers. Para activarla, solo necesitas ingresar a la configuración del módem, lo que es muy sencillo.

Basta con abrir Google Chrome, o cualquier otro navegador de tu preferencia, desde una computadora conectada a tu Wi-Fi. Luego, escribir 192.168.1.1 o 192.168.0.1 en la barra de direcciones. Te pedirán introducir un nombre de usuario y una contraseña que, en la mayoría de casos, está impresa en una etiqueta en la parte trasera del router.

Si las credenciales no funcionan, tendrás que comunicarte con tu operador o compañía proveedora de internet para que te brinde esos datos. Después de validar tu identidad, te compartirán un nombre de usuario y una clave que deberás guardar, ya que te servirá en el futuro cuando quieras volver a entrar a la configuración del router.

Una vez dentro de la configuración del router, verás la interfaz de administración que puede variar según la marca y el modelo del dispositivo. Deberás buscar "Wireless Settings", "Wireless Network" o "Red Wireless". Dentro de ella, encontrarás una opción llamada "Hide SSID" o "Ocultar SSID". Tendrás que activarla para ocultar tu red Wi-Fi.

Vale resaltar que, dentro de la configuración del router, también encontrarás la opción para cambiar el nombre de tu red Wi-Fi y su contraseña. Si todavía usas el nombre y la clave predeterminados, puedes cambiarlos; sin embargo, asegúrate de que el nuevo 'password' sea seguro, es decir, que combine letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos.

¿Cómo conectar un dispositivo nuevo?

Luego de haber ocultado tu red, esta dejará de aparecer en todos los dispositivos que busquen una conexión. Como habrás notado, la medida no solo afecta a extraños, también a ti, ya que si compras un nuevo celular, tablet o laptop, no podrás conectarlo a tu internet, ya que tu Wi-Fi no aparcerá como disponible. ¿Qué hacer en ese caso?

Aunque la red Wi-Fi esté oculta, todavía es posible conectarse a ella, solo debemos introducir manualmente el nombre (SSID) y la clave. Esta opción está disponible en muchos dispositivos. En Android, por ejemplo, debajo del listado de redes disponibles, verás la función 'Añadir red'. Al elegirla, podrás escribir el nombre de tu red y la contraseña para conectarte sin problemas.