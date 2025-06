Bill Gates advierte que los gobiernos ignoran la IA: “Es la próxima gran ola y no estamos listos”

En el programa de la BBC 'Power Lunch', Bill Gates resaltó que la IA, a su juicio, es una de las tendencias que más pesan actualmente, incluso más que la complicada geopolítica. A sus 69 años, el hombre de negocios, además de reflexionar sobre las repercusiones de la tecnología, argumentó sobre la desesperación ante la inacción de los gobiernos en este terreno.

Gates hizo hincapié en que resulta inusitado que la inteligencia artificial no esté en la agenda política si se tiene en cuenta la gran posibilidad de que esta modifique la naturaleza del trabajo en el futuro: "Me impresiona que los políticos no digan más acerca de la IA. Pienso que esa va a ser la próxima ola". Ante este punto, muy probablemente, el futuro de cada país dependerá de la preparación que realicen para encabezar dicha ola.

La IA, una necesidad a escala global

Durante su intervención, Gates hizo hincapié en que la IA tiene que ser una de las prioridades de los gobiernos, dado el impacto que tiene sobre lo económico y lo laboral. Si los gobiernos no actúan de forma proactiva, el mundo podría enfrentarse a una convulsión de resultados adversos en términos de la IA al llevar un desarrollo y aplicación descontrolada.

Reflexiones sobre el futuro y la tecnología

Gates también reflexionó acerca de su trayectoria dentro de la tecnología: "Más allá de los avances que he visto, el futuro próximo podría ser la década más profunda (...) Es un poco raro pensar que Microsoft tiene 50 años y la década más profunda seguramente será la cosa que venga".

Un llamamiento a la acción

El mensaje que lanzó Gates es de manera claro, los líderes políticos deben sumarle importancia a la IA. Si no lo hacen, los países que no se informen a tiempo pueden quedar apartados del mundo y no se podrán adaptar a ella de una manera rápida cuando sea necesario. El llamamiento a la reflexión y a la acción es el que nos recuerda que el futuro también está en juego, apegarse a una preparación puede hacer que podamos hacerle frente a los desafíos que están a la vuelta de la esquina.