¿Adiós a YouTube sin anuncios? Google impide el uso de bloqueadores en su plataforma de videos

La plataforma ahora muestra un mensaje de advertencia indicando que, si los usuarios no desactivan los bloqueadores o no contratan YouTube Premium, no podrán acceder al contenido.

Esta decisión supone un golpe para los desarrolladores de software que crean extensiones para evitar la publicidad, dado que muchos usuarios han expresado su frustración en redes sociales, especialmente en Reddit, donde algunos aseguran que ya no pueden reproducir videos si tienen activado el bloqueador de anuncios.

¿Cómo ver los videos de YouTube sin anuncios?

Los afectados tienen dos opciones para poder visualizar los videos: permitir los anuncios desactivando el bloqueador de publicidad o suscribirse a YouTube Premium. Si ninguna de estas alternativas se lleva a cabo, los usuarios no podrán acceder a los videos.

Además, esta restricción también ha afectado a los usuarios del navegador Firefox, que previamente permitía el uso de estas extensiones sin las limitaciones de otros navegadores. Varios usuarios han señalado en Reddit que, al tener activado 'uBlock Origin', no pueden reproducir contenido, mientras que algunos mencionan que 'AdGuard' ha permitido que ciertos anuncios se muestren.

Este cambio se añaden a la reciente actualización de YouTube, la cual, a partir del 30 de junio, pondrá en marcha más anuncios en su servicio Premium Lite, en concreto, en los Shorts, en la música y en la experiencia de búsqueda y navegación.

Estas medidas evidencian la importancia de la publicidad para YouTube, dado que sus ingresos dependen en gran medida de los anuncios que aparecen en los videos.