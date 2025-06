La vez que Microsoft lanzó unos teléfonos y fueron un fracaso: Bill Gates los canceló después de 48 días

Así lucían el Kin One y Kin Two de Microsoft. | Foto: LaSexta

Así lucían el Kin One y Kin Two de Microsoft. | Foto: LaSexta

El 2010 fue un año muy importante para la industria de la telefonía móvil, ya que se lanzaron varios celulares innovadores, siendo el iPhone 4 uno de los más destacados. En solo una semana, Apple logró vender más de 1,7 millones de unidades, por lo que Steve Jobs lo calificó como el lanzamiento más exitoso en la historia de la compañía.

No obstante, el 2010 también es recordado como el año en que Microsoft fracasó estrepitosamente con el Kin One y el Kin Two, dos teléfonos que buscaban competir contra el iPhone y los celulares Android. Tan mala acogida tuvieron que la empresa fundada por Bill Gates no tuvo más opción que descontinuarlos 48 días después de su lanzamiento.

¿Qué son los teléfonos Kin de Microsoft?

La presentación del Kin One y el Kin Two fue el 12 de abril de 2010, cuando redes sociales, como Facebook y Twitter, vivían su 'época dorada'. Aprovechando este auge, Microsoft junto a Sharp decidieron lanzar celulares que apostaban por el teclado físico, en lugar de una pantalla táctil como la del iPhone y otros equipos contemporáneos.

El Kin One era un teléfono compacto con una pantalla táctil capacitiva TFT de 2.6 pulgadas y resolución QVGA (320 x 240), acompañado de un teclado QWERTY deslizable que facilitaba la escritura. Contaba con una cámara de 5 megapíxeles con flash LED, 4 GB de memoria interna y 256 MB de RAM, además de funciones básicas como GPS.

Por su parte, el Kin Two era un modelo más grande, con una pantalla TFT de 3.4 pulgadas y resolución HVGA (480 x 320), también poseía un teclado QWERTY deslizable lateralmente. Mejoraba en varios aspectos, como la cámara de 8 megapíxeles con flash LED, 8 GB de memoria interna y 256 MB de RAM. Además, tenía funciones como acelerómetro, Bluetooth y conexión USB.

En un principio, se esperaba que ambos teléfonos usaran Windows Phone 7 como sistema operativo; sin embargo, finalmente fueron lanzados con Kin OS, un software propio que presentaba múltiples limitaciones. La más imperdonable fue la imposibilidad de descargar aplicaciones o juegos, lo que obligaba a conformarse únicamente con las pocas que venían preinstaladas.

¿Por qué son considerados uno de los mayores fracasos?

El Kin One y el Kin Two costaban 50 y 100 dólares, respectivamente, un precio considerablemente menor al del iPhone 4, que entonces valía 599 dólares (16 GB) y 699 dólares (32 GB). No obstante, mediante un contrato de dos años con AT&T, era posible adquirir el teléfono de Apple por solo 199 dólares. Esto hizo que fuera muy atractivo para el público estadounidense.

Como los teléfonos Kin de Microsoft requerían un plan de datos para funcionar, su precio real resultaba mucho más elevado. Por ejemplo, con un plan de la operadora Verizon, el usuario tenía que pagar hasta 70 dólares mensuales, lo que representaba un gasto anual superior a los 890 dólares. Es decir, era más caro que un iPhone 4 comprado sin contrato.

Aunque Verizon redujo los precios de los planes de datos a entre 30 y 50 dólares mensuales, no logró convencer al público, que prefería optar por un iPhone 4 con todas sus innovaciones. Ante el rotundo fracaso comercial (se estima que solo se vendieron 500 unidades en Estados Unidos), Microsoft decidió descontinuarlos 48 días después de su llegada al mercado.