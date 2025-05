WhatsApp: cómo ver los estados de tus amigos de forma anónima y qué consecuencias tiene

Desde que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, incorporó los estados en WhatsApp, esta función se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios, ya que permite compartir fotos, videos o mensajes de forma efímera. Es decir, esas publicaciones se borran automáticamente luego de 24 horas, aunque también pueden eliminarse antes de forma manual.

Una de las características de los estados de WhatsApp es que nos permiten saber quiénes vieron la publicación, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona. Sin embargo, existe un truco (disponible tanto en Android como en iPhone) para que entres a las historias de cualquier contacto de forma completamente anónima.

¿Cómo ver los estados de WhatsApp de forma anónima?

A diferencia de otros trucos de WhatsApp que circulan en internet, en esta ocasión no será necesario instalar una aplicación desarrollada por terceros en tu smartphone. Esto debido a que se trata de una función que Meta incluyó en los ajustes de la plataforma de mensajería. Estamos hablando de la 'Confirmación de lectura'. ¿Has escuchado de ella?

Actualmente, la mayoría de personas sabe que la “Confirmación de lectura” es una función relacionada con el doble check azul de WhatsApp. Al desactivar esta opción, el doble check permanece en gris, incluso si el mensaje ha sido leído. Esto permite revisar conversaciones sin que el remitente lo sepa, evitando la presión de responder de inmediato.

No obstante, la 'Confirmación de lectura' en WhatsApp tiene otra función poco conocida: también afecta a los estados. Si desactivas esta opción, no solo desaparecerá el doble check azul de tus conversaciones, sino que además podrás ver las historias de tus contactos de forma anónima, ya que ellos no sabrán que entraste a revisarlas. Aquí los pasos:

Ingresa a WhatsApp

Pulsa el ícono de tres puntos, ubicada en la esquina superior derecha

Entra al apartado Privacidad

Por defecto, las Confirmaciones de lectura estarán activadas

estarán activadas Tienes que desactivarlas

Eso sería todo. Ahora puedes ver los estados de tus amigos, sin que lo sepan.

¿Qué consecuencias trae desactivar la confirmación de lectura?

Para muchas personas, desactivar las confirmaciones de lectura en WhatsApp representa un alivio, ya que no solo evita que aparezca el doble check azul en los chats, también permite revisar los estados de otros sin ser detectado. Sin embargo, al deshabilitar esta función, se presentan dos desventajas importantes que deberías tener en cuenta.

La primera, y la más evidente, es que tampoco podrás conocer si alguien leyó tus mensajes. Incluso si la otra persona no ha desactivado las confirmaciones de lectura, el doble check azul ya no volverá a aparecer para ti. La segunda consecuencia es similar: si publicas un estado, no podrás ver qué contactos lo han visto.