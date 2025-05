El 'smartphone' que Microsoft lanzó antes del iPhone: Steve Jobs se burló de él en público

Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, el 9 de enero de 2007, millones de personas quedaron impactadas con este teléfono inteligente que tenía una pantalla táctil, en lugar de un teclado físico. Además, no solo permitía realizar llamadas y enviar mensajes de texto, los usuarios podían navegar por internet, revisar su correo electrónico, tomar fotos, escuchar música, entre otras funciones.

No cabe duda de que este dispositivo marcó un hito en la telefonía móvil. Sin embargo, antes de que Apple presentara su icónico celular, otras empresas ya habían fabricado equipos similares, aunque no tan sofisticados. Una de ellas fue Microsoft, la compañía de Bill Gates que tenía un ‘smartphone’ que fue objeto de burlas por parte del propio Steve Jobs durante la presentación del iPhone.

¿Cómo era el smartphone que Microsoft lanzó antes del iPhone?

Todo comenzó en 1998, cuando Microsoft presentó Palm PC, unas computadoras de bolsillo conocidas popularmente como PDAs (Asistentes Digitales Personales). Estos dispositivos no tuvieron mucho éxito, en parte por una demanda presentada por Palm, Inc., pero también porque carecían de capacidades telefónicas y contaban con un sistema operativo poco desarrollado.

Tras este fracaso, la compañía de Bill Gates presentó Pocket PC en el año 2000, una versión mejorada y más avanzada de sus dispositivos de bolsillo. Su sistema operativo, basado en Windows CE 3.0, ofrecía una interfaz más intuitiva y mayor compatibilidad con softwares como Word y Excel. Además de permitir el envío y recepción de correos electrónicos, entre otras funcionalidades.

Para desarrollar estas computadoras de bolsillo, precursores de los smartphones actuales, Microsoft estableció alianzas con varias compañías externas encargadas del hardware. Entre las más importantes estuvieron HTC, Samsung, LG y Siemens, que se responsabilizaban del diseño físico, la pantalla, batería, botones, antenas y demás componentes del equipo.

A partir de 2003, el sistema operativo Pocket PC, basado en Windows CE 3.0, fue reemplazado por Windows Mobile. Aunque estos equipos permitían hacer llamadas (GSM/GPRS) y enviar SMS, no eran muy potentes: no contaban con conectividad 3G ni Wi-Fi integrada, carecían de cámara y su autonomía era limitada, con una duración máxima de entre 4 y 5 horas.

Con respecto a la pantalla, los dispositivos PDA contaban con paneles táctiles de baja resolución. Sin embargo, eran muy distintos a los que vemos hoy en los smartphones. Estas pantallas eran de tipo resistivo, por lo que requerían el uso de un stylus para operar con precisión, ya que no respondían bien al tacto de los dedos. Esta limitación fue clave y supo ser aprovechada por Steve Jobs.

¿Qué dijo Steve Jobs sobre este smartphone?

Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, la mayoría de los celulares aún contaban con teclado físico, y los dispositivos similares (como los PDA) estaban lejos de ofrecer una experiencia comparable. El fundador de Apple aprovechó la oportunidad para burlarse de ellos y afirmó que nadie quiere usar un stylus y que su celular podía controlarse de forma natural con los dedos.

"¿Quién quiere un stylus? Tienes que tomarlo, guardarlo, se te pierde, aggg. Nadie quiere uno. Nosotros vamos a usar el mejor apuntador del mundo, con el que todos nacimos: nuestros dedos". Estas fueron las palabras de Steve Jobs durante la presentación del primer iPhone. Esta declaración fue vista como una burla y no cayó nada bien entre los directivos de las compañías rivales.

Steve Ballmer, quien asumió como CEO de Microsoft tras la renuncia de Bill Gates, fue muy directo al referirse al iPhone y no dudó en burlarse públicamente de Apple. No solo criticó el elevado precio, sino que también desestimó sus innovaciones, como la pantalla táctil. Según él, estas características no eran atractivas, sobre todo para el mundo corporativo que prefería los teclados físicos.