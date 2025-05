Mark Zuckerberg quiso comprar Snapchat: al no lograrlo, intentó 'destruirlos' copiando su función más popular

Mark Zuckerberg intentó comprar Snapchat hace más de 10 años. Foto: Reason Why

Mark Zuckerberg intentó comprar Snapchat hace más de 10 años. Foto: Reason Why

El pasado 14 de abril de 2025 se inició un juicio antimonopolio contra Meta, promovido por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que acusa a la empresa de Mark Zuckerberg de eliminar competidores mediante compras estratégicas, como las de Instagram y WhatsApp. Asimismo, la agencia gubernamental busca que la compañía se desprenda de estas plataformas para restaurar la competencia en el mercado.

Durante el juicio, la FTC no solo presentó evidencia concreta de que las compras de WhatsApp e Instagram fueron adquisiciones estratégicas para influir de forma excesiva en el mercado digital, sobre todo en publicidad y mensajería. También se presentó un correo interno (escrito por el mismo Mark Zuckerberg) que evidencia su intención de comprar Snapchat hace casi una década.

¿Por qué Mark Zuckerberg quiso comprar Snapchat?

Snapchat es una aplicación de mensajería fotográfica lanzada en 2011 que ha ganado gran popularidad, especialmente entre los jóvenes en Estados Unidos. Debido a su rápido crecimiento, la compañía Meta (que en ese entonces se llamaba Facebook) intentó comprarla en 2013. Para concretar el trato, Mark Zuckerberg habría ofrecido 6 mil millones de dólares.

"Le presenté la oferta a Evan y pareció recibirla bien. Me dijo que creía que podía cerrarla y que me llamaría pronto", escribió el fundador de Facebook en un correo interno presentado durante el juicio. En dicho mensaje, Zuckerberg hablaba de Evan Spiegel, cofundador y CEO de Snapchat, quien finalmente rechazó la oferta no una, sino en dos ocasiones.

En otro correo interno, escrito por Mark Zuckerberg el 22 de junio de 2014, se demuestra que el fundador de Facebook seguía con interés el crecimiento de Snapchat. El empresario estaba sorprendido del gran éxito que estaba teniendo su función de historias, es decir, publicaciones efímeras (fotos o videos) que duraban 24 horas en los perfiles y luego se eliminaban automáticamente.

"He hablado con algunos de ustedes directamente sobre esto, pero quiero asegurarme de que todos estén siguiendo el éxito de las Historias de Snapchat. Mil millones de historias se ven diariamente, y ese número se ha duplicado en los últimos 2-3 meses. Tienen entre 50 y 100 millones de usuarios activos diarios, lo que significa entre 10 y 20 historias por persona al día y creciendo rápidamente", escribió.

En su mensaje, Mark Zuckerberg reconoció el potencial de las historias como una nueva forma de compartir contenido y expresó su deseo de que implementar una función similar en Instagram, plataforma que había adquirido en 2012. Asimismo, admitió que, aunque Snapchat operaba en un mercado distinto, su innovadora función podía convertirlo en una amenaza para su aplicación.

"Esta es una oportunidad para añadir una funcionalidad que claramente mucha gente ama y quiere usar a diario. Sugiero que empiecen a pensar de inmediato en cómo añadir la efimeralidad como una opción tanto en Instagram como en el Feed. Esto podría ser muy rápido y simple, tan fácil como un ícono que activas para que tu publicación se elimine automáticamente en 24 horas. O si tienen ideas mejores y más simples, podemos probar esas en su lugar", escribió el empresario.

¿Cómo ha reaccionado Snapchat?

Aunque en los correos internos no se menciona explícitamente la intención de destruir Snapchat, las acciones de Mark Zuckerberg indican que ese habría sido su objetivo. Actualmente, la plataforma ha perdido mucha relevancia desde que las historias llegaron a Instagram a WhatsApp y Facebook. Incluso, hoy en día, muchos creen que esa función fue una idea original de Meta.

Los desarrolladores de Snapchat no se han quedado de brazos cruzados mientras Mark Zuckerberg copiaba sus ideas. Desde hace varios años, han venido recopilando evidencia de cómo Meta intenta perjudicarlos sistemáticamente. Ese material fue reunido en un informe interno denominado "Proyecto Voldemort", el cual incluye pruebas de diversas estrategias anticompetitivas.

En este documento no solo se demuestra que Meta copió la función de historias, sino también otras características. Incluso se menciona un sabotaje, ya que no solo se habría eliminado contenido de la plataforma, también se habría presionado a creadores de contenido e influencers grandes para no compartir publicaciones de Snapchat. De lo contrario, podrían perder su verificación.

Sin lugar a dudas, el "Proyecto Voldemort" representa una herramienta clave para la Comisión Federal de Comercio (FTC), que actualmente busca demostrar que Meta ha incurrido durante años en prácticas monopolísticas y anticompetitivas contra sus rivales, a los que compra o intenta "destruir" copiando sus principales características.