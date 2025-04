Steve Jobs no otorgaba autógrafos: este fan de Apple lo consiguió con una ingeniosa estrategia

Cuando encuentras a algún famoso en la calle, es normal pedirle un autógrafo o una fotografía. Aunque la mayoría acepta sin problemas, hay otros que se niegan e incluso se enfadan con sus fanáticos. Uno de estos era Steve Jobs, el legendario fundador de Apple, una persona que tenía varias actitudes que podrían calificarse como excéntricas. ¿Por qué?

Por ejemplo, Steve Jobs siempre usaba la misma ropa (un suéter negro de cuello alto, jeans y zapatillas). También solía cambiar de auto cada seis meses para evitar ponerle una matrícula. Otra de sus excentricidades, menos conocidas entre los usuarios, es que odiaba dar autógrafos. No obstante, un fan de Apple logró conseguir uno de forma bastante ingeniosa.

¿Cómo obtuvo el autógrafo de Steve Jobs?

Pedirle un autógrafo a Steve Jobs era muy complicado, ya que era poco probable encontrarlo caminando en la calle como una persona común. Tampoco era buena idea interrumpirlo cuando estaba en lugares públicos, como un restaurante, ya que eso podía molestar al empresario. Por ese motivo, un fanático de Apple optó por solicitárselo de la forma menos pensada.

En 1983, la compañía de la manzana mordida se encontraba en pleno crecimiento y preparaba el lanzamiento de uno de sus productos más ambiciosos: la Apple Lisa, una computadora revolucionaria para la época, aunque bastante costosa. En ese contexto, un fanático llamado M. Varon decidió escribirle una carta a Steve Jobs con un pedido bastante inusual.

En dicha misiva, el hombre le pidió a Steve Jobs si podía ser tan amable de brindarle un autógrafo, ya que era un gran admirador suyo y de su compañía. Aunque creyó que su carta no obtendría respuesta, se llevó una tremenda sorpresa al revisar su correo y encontrar una carta con la respuesta del propio fundador de Apple.

¿Qué decía la carta enviada por Steve Jobs?

Como podrás apreciar en la imagen, escrita en un papel oficial de Apple, Steve Jobs agradeció al hombre por su admiración, pero le expresó que no tenía la costumbre de brindar autógrafos. "Estimado M. Varon. Me siento honrado de que me escribas, pero me temo que no firmo autógrafos", puede leerse en la carta.

A pesar de la negativa, la carta enviada por Apple venía acompañada por la firma de Steve Jobs, la cual había sido escrita de su puño y letra. De esta forma, M. Varon consiguió el autógrafo del empresario estadounidense, quien, sin proponérselo directamente, terminó cumpliendo el inusual deseo de uno de sus más fieles admiradores.

Aunque muchos creen que Steve Jobs no sabía que estaba dando su autógrafo, otros están seguros de que el fundador de Apple era sabía que estaba complaciendo a su fan, pero de una forma creativa y original. En la actualidad, el documento firmado se ha convertido en una valiosa pieza de colección que fue subastada por 480.000 dólares en 2021.