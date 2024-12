¿Cómo instalar Stremio para tener acceso a miles de películas y series en tu Smart TV?

Actualmente, tenemos tantos servicios de streaming que puede ser muy complicado elegir un contenido. Para solucionar este problema surge Stremio, una aplicación que reúne los catálogos de Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video, en la misma plataforma, a la que puedes acceder desde un Smart TV u otro dispositivo compatible. ¿Quieres saber cómo?

¿Qué es Stremio?

A diferencia de Magis TV, Flujo TV, Tele Latino, entre otras aplicaciones de streaming piratas, Stremio es una plataforma completamente legal y segura, ya que respeta los derechos de autor. Su principal función es organizar el contenido de diversas fuentes en una sola interfaz, es decir, actúa de forma similar a servicios como Kodi o Plex.

Gracias a Stremio, los usuarios no solo podrán tener acceso a las películas y series de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ u otros servicios de paga, también podrán visualizar contenido de apps gratuitas como Pluto TV, Rakuten TV, YouTube, etc. Además es posible instalar addons no oficiales, pero no es recomendable hacerlo.

Una de las ventajas de Stremio es que no solo permite saber en qué plataforma de streaming está disponible la película, serie o programa de televisión que buscamos, si no que podemos reproducirlo directamente desde la misma aplicación, sin necesidad de cambiar a otra app para buscarlo de nuevo. Sin embargo, hay un pequeño detalle.

Por ejemplo, si buscas Cobra Kai (serie exclusiva de Netflix) y no posees una suscripción activa a esa plataforma, solo podrás ver la sinopsis, pero no acceder a los capítulos. Lo mismo ocurrirá si no tienes una cuenta de Max, Disney+, Amazon Prime Video, etc. En otras palabras, para disfrutar del contenido, necesitas estar suscrito a los servicios correspondientes.

¿Cómo instalar Stremio?

Instalar Stremio es un Smart TV es bastante sencillo, siempre y cuando tengas un televisor inteligente que funcione con Android TV o Google TV, ya que la aplicación se encuentra en la tienda oficial. En la actualidad, la mayoría de fabricantes utiliza estos sistemas operativos en sus dispositivos, solo algunas marcas (LG y Samsung, por ejemplo) no lo hacen.

Si tienes un televisor de LG o Samsung, que funcionan con el sistema operativo webOS o Tizen, respectivamente, no podrás instalar Stremio de forma tan simple. Para acceder a esta plataforma en tu Smart TV, tendrás que adquirir un Google Chromecast o cualquier otro dispositivo de streaming similar, que venga con Google TV.

Con la ayuda del Google Chromecast, que se conecta al puerto HDMI de cualquier Smart TV, podrás tener acceso al sistema operativo Google TV, incluso a su tienda de aplicaciones que es más completa. Este aparato puede serte de mucha ayuda, en caso tengas un televisor viejo que no es 'Smart' o uno que tiene problemas de rendimiento.

Además de los Smart TV, Stremio está disponible en otras plataformas. También puedes instalar la aplicación en una computadora (Windows, macOS o Linux), en teléfonos inteligentes y tablets (Android o iOS), incluso en consolas de videojuegos portátiles, entre ellas la Steam Deck de la compañía Valve.