¿Qué puedes hacer con el puerto USB de tu Smart TV? Estas son todas sus funciones útiles ocultas

Los televisores inteligentes, conocidos como Smart TV, se han convertido en un electrodoméstico fundamental en millones de hogares en todo el mundo. Esto debido a que no se limitan a mostrar los canales de la televisión tradicional, sino que también nos permiten acceder a Disney+, Netflix, entre otras plataformas de streaming. Además ofrece la posibilidad de disfrutar de nuestros videojuegos favoritos.

Si tienes un Smart TV en casa, seguro habrás notado que tu televisor incluye uno (o varios) puertos USB ubicados en la parte trasera o lateral. A simple vista este conector puede parecer un detalle menor o irrelevante; sin embargo, lo cierto es que nos brinda acceso a varias funciones ocultas que pueden resultar muy útiles en nuestro día a día. ¿Cómo cuáles? A continuación, podrás conocerlas.

¿Para qué sirve el puerto USB de tu Smart TV?

La mayoría de personas utiliza el puerto USB de su Smart TV para reproducir contenido multimedia, es decir, para acceder a las fotos, videos y música almacenados en una memoria USB. Basta con conectar el pendrive al televisor para que este lo reconozca automáticamente y puedas visualizar o escuchar los archivos guardados, siempre y cuando se encuentren en un formato compatible.

Actualmente, muchas personas descargan películas o series de internet, pero en lugar de verlas en su computadora o smartphone, prefieren disfrutarlas en su televisor. Por ese motivo, copian el contenido en un pendrive y lo conectan al puerto USB de sus Smart TV. Aunque esta es la función más utilizada, no es la única, ya que dicho puerto ofrece otras funciones menos conocidas.

¿Qué funciones ocultas tiene el puerto USB de tu Smart TV?

Por ejemplo, el puerto USB de los televisores también puede servir para cargar tus dispositivos móviles. Imagina que has viajado al extranjero y, al llegar a tu habitación de hotel, notas que el enchufe no es compatible con tu cargador. Hasta que consigas un adaptador, puedes utilizar el Smart TV como fuente de energía para cargar tu equipo. Aunque la velocidad no será tan alta, te sacará de un apuro.

El puerto USB de los televisores inteligentes también permite conectar diversos periféricos que normalmente utilizas en una computadora. Por ejemplo, si conectas un mouse, verás cómo un cursor aparece en la pantalla. De esta forma, podrás navegar por los menús del televisor, una función sumamente útil si no cuentas con el control remoto o si este presenta fallas.

De manera similar, al conectar un teclado al puerto USB del Smart TV, podrás escribir sin necesidad del control remoto, lo que te brindará más comodidad. Esta opción resulta especialmente útil para ingresar contraseñas, escribir tu correo electrónico o realizar búsquedas de forma más rápida y precisa en aplicaciones del televisor, como YouTube o Netflix, o incluso en el navegador integrado.

Algunos modelos de televisores inteligentes cuentan con la opción de grabar programas. Sin embargo, muchas personas no aprovechan esta función por miedo a que la memoria interna del Smart TV se llene rápidamente. La buena noticia es que, al conectar una memoria USB o un disco duro externo, las grabaciones se guardarán directamente en esas unidades de almacenamiento.

Finalmente, el puerto USB también puede ser usado para actualizar el sistema operativo del Smart TV. Si no cuentas con conexión a internet, puedes descargar la actualización directamente desde la página oficial del fabricante y guardarla en un pendrive. Después, solo tendrás que conectar esta unidad al televisor y proceder con la actualización del software.