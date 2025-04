¿Los canales gratis de Google TV no están disponibles en tu país? Este ajuste te permite acceder a ellos

Google TV es un sistema operativo que, en la actualidad, está presente en miles de televisores inteligentes. A diferencia de Android TV, esta versión cuenta con una interfaz más moderna y amigable que prioriza el contenido y las recomendaciones. Además, suele incorporar funciones adicionales, como Freeplay, una herramienta que nos permite acceder a cientos de canales gratuitos.

Quizás no lo recuerdes, pero a mediados de 2023, Google anunció que todos los usuarios de Google TV podrían acceder a 800 canales gratis. Desde entonces, el gigante de internet ha ido añadiendo progresivamente nuevos canales a Freeplay, alcanzando hasta el momento unos 150. Sin embargo, hay un inconveniente que genera malestar: el servicio no está disponible en todos los países.

¿Qué canales gratuitos ofrece Google TV y en qué países están disponibles?

Freeplay es una plataforma de streaming que permite a los usuarios de Google TV (televisores inteligentes y Chromecast) tener acceso a 150 canales gratuitos, sin que deban pagar una suscripción mensual mensual. Por el momento, solo está disponible en Estados Unidos, es decir, no están disponibles si vives en Perú, México, Colombia, Chile, entre otros países de Latinoamérica.

Al igual que Pluto TV, LG Channels o Samsung TV Plus, Google TV Freeplay cuenta con una programación bien variada, ya que tiene canales de deportes, películas, series, noticias, entretenimiento, música, concursos, realitys shows, entre otros géneros, los cuales pertenecen a ABC, NBC, CBS, entre otras grandes cadenas de televisión estadounidenses.

Los usuarios de Google TV en Estados Unidos que han podido probar Freeplay aseguran que la plataforma es completamente gratuita, ya que no tienen que hacer ningún pago. No obstante, hay un detalle que puede no gustar a muchos: los anuncios. Cada cierto tiempo, el programa se detendrá para mostrarte una breve publicidad, como si fueran cortes comerciales de la televisión tradicional.

¿Cómo acceder a los canales gratuitos de Google TV?

La mayoría de personas pensaría que usando una VPN (Virtual Private Network) sería más que suficiente para disfrutar los canales gratuitos de Google TV. Esto debido a que dicha aplicación esconde tu ubicación y te permite conectarte a Freeplay desde otros países, por ejemplo, Estados Unidos. No obstante, usar este programa no basta, hay un ajuste más que debes realizar.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, para acceder a los canales gratuitos de Freeplay, no solo debes tener un VPN (de preferencia de paga), también será necesario un celular Android y un televisor (o Chromecast) que funcione con el sistema operativo Google TV. Si tienes todo eso, deberás seguir estas secillas indicaciones:

Instala la VPN en tu teléfono inteligente y también en tu Smart TV (o Google Chromecast)

Abre la VPN en tu celular y cambia tu ubicación a Estados Unidos

Una vez que hayas cambiado la ubicación, crea una cuenta de Google con tu teléfono

Luego de haber creado tu nueva cuenta de Google, prende tu televisor y actualiza la aplicación Google TV Home

También activa el VPN en tu televisor y elige Estados Unidos

Ahora inicia sesión con tu nueva cuenta de Google que creaste previamente

Luego de terminar de configurar, reinicia tu dispositivo con Google TV

Eso sería todo. Al encender, verás la pestaña Freeplay en la interfaz de Google TV

En caso la pestaña Freeplay no aparezca, reinicia unas cuantas veces el dispositivo hasta que reconozca. De lo contrario, revisa que la VPN esté activa y hayas elegido Estados Unidos. Puedes apagar el VPN cuando quieras usar el resto de aplicaciones, a menos que desees saber cómo es el catálogo de Netflix, Disney+ u otras plataformas, de otros países.