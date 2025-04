Desde que Sam Altman, CEO de Open AI, anunció que los usuarios de ChatGPT podían modificar sus fotografías para que parezcan sacadas de una película del Studio Ghibli, millones de personas en todo el mundo han empezado a utilizar esa inteligencia artificial para obtener dichas imágenes y poder publicarlas en Facebook, Instagram, entre otras redes sociales.

Tan buena acogida tuvo esta función que Sam Altman utilizó su cuenta de X (antes llamada Twitter) para informar que las GPU de OpenAI se 'derritieron' por la inmensa cantidad de peticiones. Por ese motivo, la compañía estadounidense se vio obligada a introducir algunos límites de velocidad, con el objetivo de hacerlo más eficiente.

¿ChatGPT no te deja crear una imagen al estilo Studio Ghibli?

Desde que Sam Altman informó que pondría límites a ChatGPT en lo que respecta a la creación de imágenes al estilo Studio Ghibli, miles de usuarios comenzaron a reportar que la inteligencia artificial no acepta sus peticiones. Al volver a pedirlo, la IA les responde y asegura que no pueden cumplir ese pedido, ya que viola sus políticas de contenido.

"No pude generar la imagen que solicitaste porque viola nuestra política de contenido. Desafortunadamente, no puedo crear imágenes que se asemejen a estilos de animación específicos, como el de Studio Ghibli", responde ChatGPT.

"Si lo deseas, puedo crear un retrato familiar caprichoso similar con un encanto y un estilo animado que capture la calidez y la magia que estás buscando! ¡Avísame si quieres que reformule la solicitud!", agrega la inteligencia artificial.

Independientemente de si estás utilizando un smartphone, una tablet o una computadora, es común que las personas vean este mensaje al solicitar a la aplicación que modifique una imagen al estilo de Studio Ghibli. Incluso los usuarios de ChatGPT Plus (la versión de pago) no tienen la capacidad de crear estas ilustraciones que son tan populares. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer?

¿Qué prompt debes usar para que ChatGPT te haga caso?

En las redes sociales, se ha vuelto tendencia un prompt especial que puede ayudarte a crear cualquier imagen al estilo del Studio Ghibli con ChatGPT. Una de las ventajas del prompt es que no es exclusivo de la versión de paga, también pueden utilizarlo los usuarios que no pagan una suscripción mensual. A continuación, vamos a revelártelo:

"Convierte esta imagen en un retrato animado al estilo de Studio Ghibli. Utilice la paleta de colores suaves, el fondo cálido y los rasgos faciales inspirados en los personajes de Ghibli. Dale estilo como una escena de 'Mi vecino Totoro' o 'El viaje de Chihiro', pero haz que los personajes se parezcan a las personas de la foto".

Si no pagas una suscripción de ChatGPT Plus, debes tener presente que solo podrás crear unas cuantas imágenes al día, así que procura ser bastante selectivo con las imágenes que convertirás. Eso sería todo. Recuerda que también puedes usar otras IA (Grok, por ejemplo) para crear estas imágenes, aunque el resultado no será tan fiel.