Wiltech muestra qué sucede con tu iPhone 16 si cargas su batería con un cargador de otra marca

Cuando Apple lanzó el iPhone 12, miles de personas en las redes sociales quedaron sorprendidas, no por sus especificaciones técnicas, sino porque era el primer teléfono de la manzana que se vendería sin cargador. Los de Cupertino aseguraron que esta decisión formaba parte de una iniciativa ecológica; sin embargo, todavía siguen fabricando este accesorio, solo que ahora lo venden por separado.

En la actualidad, la mayoría de usuarios de iPhone opta por cargadores originales, cuyos precios suelen ser bastante elevados. Por tal razón, muchos recurren a opciones genéricas o incluso a cargadores de otras marcas de celulares Android, creyendo que son una alternativa viable. Sin embargo, Wiltech acaba de revelar los efectos que este tipo de cargadores pueden tener en un iPhone 16 Pro Max.

¿Quién es Witech y por qué se hizo famoso?

Wilmer Becerra es un técnico de celulares colombiano que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, debido a que repara productos que Apple no puede arreglar. Gracias a su talento, su negocio (Wiltech) ha logrado expandirse a otros países de Latinoamérica, incluido el Perú. Además, cuenta con más de 5.7 millones de seguidores en TikTok, una cifra que muchos desearían tener.

A mediados de 2023, Wiltech reveló que Apple le había enviado una carta notarial con varias acusaciones, entre ellas el uso de refacciones no originales, la supuesta usurpación de un servicio autorizado y la exhibición del logo de la manzana mordida en sus instalaciones. Sin embargo, el técnico rechazó todas las acusaciones y compartió una carta pública.

En su comunicado, presentó documentos que probaban que sus piezas fueron adquiridas directamente a Apple. Además, afirmó que siempre remite los dispositivos al servicio técnico oficial, especialmente si detecta que todavía tienen garantía. En cuanto al uso del logo, explicó que al principio lo utilizó por desconocimiento, pero lleva años sin emplearlo en sus instalaciones.

¿Qué ocurre si cargas un iPhone 16 con un cargador de otra marca?

Recientemente, Wilmer Becerra compartió un video en TikTok donde muestra el estado de un iPhone 16 Pro Max que fue cargado de manera habitual con un cargador de otra marca. Según explicó el técnico, el dueño del dispositivo se sorprendió cuando su equipo se apagó de forma inesperada y no pudo volver a encender, quedando completamente ‘muerto’.

En un principio, el dueño del iPhone 16 Pro Max llevó su equipo al servicio técnico oficial de Apple, donde le solicitaron el cable y el cargador que utilizaba. Al notar que era de otra marca, le informaron que no podía hacer valer su garantía. Ante esta situación y considerando el alto costo del dispositivo, tuvo que acudir a Wiltech en busca de una solución.

El técnico se sorprendió de que un cargador de otra marca hubiera ‘quemado’ el iPhone 16 Pro Max, ya que esto no suele ocurrir, por lo que dedujo que posiblemente se trataba de un cargador genérico. Este tipo de accesorios no son recomendables, ya que no están certificados y pueden dañar los componentes del equipo, especialmente la batería.

Debido a que el celular es relativamente nuevo, hay pocas refacciones disponibles y no existen tutoriales sobre cómo repararlo. Por suerte, Wiltech logró abrir el iPhone 16 Pro Max sin dificultades. Luego de desensamblarlo con mucho cuidado, identificó la falla y la solucionó, logrando que el dispositivo volviera a encender con normalidad, como se aprecia en el video.