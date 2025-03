¿Por qué muchas personas envían el "233" por WhatsApp? Este es el significado de ese extraño número

Si últimamente has recibido un mensaje de WhatsApp con el número "233" y no tienes idea de qué significa, no eres el único. Para la mayoría de personas puede parecer una combinación sin sentido o un simple error de escritura, pero en realidad, esta cifra esconde un significado que ha ido ganando relevancia en internet y en ciertas comunidades digitales.

El lenguaje en internet evoluciona regularmente. Por ejemplo, lo que en su momento fueron simples combinaciones de caracteres (dos puntos y un paréntesis) hoy se han vuelto emoticones reconocidos a nivel global. De la misma forma, ciertos números adquieren significados propios y terminan viralizándose. Entre estas cifras tenemos el "233".

¿Qué significa el "233" y por qué lo envían por WhatsApp?

Para conocer el origen del "233" que muchas personas están enviando por WhatsApp, es necesario remontarnos a China. En este país, existe un foro muy famoso llamado Mop, donde los usuarios pueden reaccionar a las publicaciones con emojis numerados. Uno de estos emoticones (el 233) mostraba a un personaje riéndose de manera exagerada.

Con el paso de los años, en lugar de buscar y enviar el emoji, los usuarios comenzaron a escribir simplemente "233" para indicar que estaban riendo a carcajadas. Con el tiempo, surgieron variantes como "2333" o "233333", que intensifican el efecto de la risa, del mismo modo en que en español usamos "jajajajaja" o en inglés "hahahahaha".

Aunque el uso del número "233" para expresar una risa incontrolable es más común en comunidades chinas, las redes sociales han permitido que este término traspase fronteras y comience a usarse en otras partes del mundo, incluso en Perú. Así que ya lo sabes, si envías un meme por WhatsApp, no te sorprenda que te respondan de esta forma.

Otras formas de expresar risa en internet

Además del "233", existen otros términos que se utilizan para expresar risa en internet. Por lo general, son de uso común en ciertos países; sin embargo, con la globalización y el impacto de las redes sociales, podrían volverse virales y terminen adoptándose en gran parte del mundo. A continuación, te presentamos algunos de los más populares: