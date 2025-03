¿Cómo agregar música en tus estados de WhatsApp? Así podrás utilizar esta nueva función

Aunque WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, no es una plataforma perfecta, ya que todavía carece de algunas funciones muy solicitadas por los usuarios. Una de las más demandadas es la posibilidad de agregar música en los estados, una característica que, curiosamente, sí está disponible en Instagram, otra app que también pertenece a Meta.

No obstante, todo parece indicar que las peticiones de los usuarios han sido escuchadas, ya que los desarrolladores de WhatsApp lanzaron una actualización que permite añadir una canción de nuestro grupo o artista favorito en los estados. Por el momento, esta versión es exclusiva para betatesters, por lo que su llegada a la versión estable sería solo cuestión de tiempo.

Olvídate de los trucos para añadir música en tus estados de WhatsApp

En la actualidad, si queremos publicar un estado con música en WhatsApp, debemos recurrir a diversos 'trucos' que circulan en internet. Uno de los más populares consiste en subir una foto a CapCut y agregar nuestra canción preferida. Luego, solo queda exportar el archivo y obtener un video con la imagen y la música incorporada, listo para ser compartido en la aplicación de mensajería.

Afortunadamente, ya nada de eso será necesario. Según detalla WabetaInfo, un portal especializado en filtraciones de WhatsApp, la compañía de Mark Zuckerberg ha lanzado una beta de WhatsApp (versión 2.25.8.3) que nos permitirá tener acceso a un extenso catálogo de canciones, las cuáles podremos insertar en las fotos o videos que compartiremos como estados.

Se desconoce cuándo llegará esta nueva función a la versión estable de WhatsApp; sin embargo, lo más probable es que sea en las próximas semanas, cuando se hayan solucionado los 'bugs'. En caso quieras probarla antes que tus amigos, te recomendamos volverte un betatester, solo tendrás que entrar a este enlace y pulsar el botón "Volverme un tester".

En algunos casos, los usuarios son aceptados inmediatamente, en otros deberán probar otro días. Si llegas a volverte uno, recuerda que los estados de WhatsApp solo duran 10 segundos. Es decir, si quieres añadir una canción a tu publicación, tendrás que escoger la parte correcta que incluirás junto a tu foto o video.

¿Cómo agregar canciones en tus estados de WhatsApp?

Si te has convertido en betatester y has descargado la versión 2.25.8.3 de WhatsApp en tu teléfono inteligente, ya puedes incluir música en tus estados. En caso no sepas cómo hacerlo, no te preocupes, vamos a enseñarte los pasos correctos: