El peor enemigo de tu smartphone: esto ocurre si acercas tu teléfono a un imán muy potente

En la actualidad, los imanes están presentes en numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Además de su capacidad para atraer o repeler materiales como el hierro o el níquel, su uso se ha extendido a diversas áreas. Por ejemplo, en el campo de la salud, se emplean en terapias para tratar distintas afecciones, como la artritis, la artrosis, el lumbago, las desviaciones de columna y las hernias de disco.

Los imanes también están presentes en muchos artículos que las personas usan a diario. Por ejemplo, se encuentran en carteras y bolsos con cierres magnéticos, en altavoces y auriculares para mejorar la calidad del sonido. También hay juguetes que poseen imanes en su interior. No debemos olvidar los adornos con imanes que muchas personas acostumbran a colocar en la puerta de su refrigerador.

¿Los imanes pueden afectar a tu smartphone?

Existen muchas teorías en internet que hablan sobre los peligros de acercar nuestro teléfono a un imán. La mayoría concuerda en que es una mala idea hacerlo, ya que provocará daños en el equipo. No obstante, debes saber que los celulares de Samsung, Xiaomi, Apple, entre otros fabricantes, están diseñados para resistir interferencias magnéticas, siempre y cuando sean leves.

Es decir, si el imán es pequeño, no habrá problemas al acercarlo a tu smartphone; sin embargo, si se trata de un imán de gran tamaño o uno sumamente potente, lo ideal sería mantenerlo lejos de tu teléfono. Esto debido a que podría afectar varios sensores, como el NFC, el cual es importante para realizar pagos con tu celular a través de billeteras digitales, como Google Wallet.

Además de afectar al NFC, un imán muy potente podría afectar al GPS de tu equipo. Quizás no lo sepas, pero los celulares poseen un sensor de magnetómetro que permite que aplicaciones como Google Maps o la brújula funcionen correctamente. En caso estés cerca de un imán, es muy probable que tu dispositivo muestre ubicaciones incorrectas, como que estás en otro país.

Los imanes también afectan la carga inalámbrica de los teléfonos inteligentes, como los iPhone o los nuevos Samsung Galaxy que incluyeron esta tecnología. Si hay un imán potente cerca y pones a cargar tu celular sobre una base inalámbrica, lo más probable es que el proceso tenga varios fallos o se detenga constantemente, esto debido a que se producirán muchas interferencias.

Por fortuna, los smartphones no utilizan discos duros mecánicos (HDD), como lo hacen las computadoras. Estos discos magnéticos son más propensos a sufrir daños por los imanes. Los móviles usan una memoria SSD para almacenar archivos, eso quiere decir que tu información no se perderá, en caso de que te encuentres cerca de un imán muy potente.

Aunque la información no sufrirá daños, eso no quiere decir que el teléfono está a salvo. Un imán muy potente puede causar que algunas de las piezas internas se dañen, incluso la pantalla puede resultar alterada. Es decir, puede que la pantalla muestre colores que no corresponden a la imagen o que aparezcan líneas o marcas extrañas en la superficie.

¿Qué debes hacer si tu teléfono estuvo cerca de un imán?

Si tu celular estuvo expuesto a un imán muy potente y notas que está teniendo un comportamiento extraño, te recomendamos seguir estas recomendaciones que podrían serte útiles para que vuelva a funcionar con normalidad. Si no llegan a funcionar, lo ideal sería que lleves tu equipo a un técnico especializado en reparación: