El fraude de la emergencia familiar: protege a los tuyos de esta estafa

Era una tarde tranquila en casa de doña Rosa cuando sonó el teléfono. Al contestar, escuchó una voz angustiada al otro lado de la línea. "¡Abuela, soy yo! Estoy en problemas, necesito dinero urgente". Su corazón dio un vuelco. La voz era idéntica a la de su nieto. Sin pensarlo dos veces, corrió al banco y transfirió S/15,000. Más tarde, su verdadero nieto la llamó, ajeno a todo lo sucedido. Solo entonces Rosa comprendió que había sido víctima de una estafa. No estaba sola. Casos como el suyo se multiplicaban en Lima y en todo Perú.

Este engaño, conocido como fraude de la emergencia familiar, ha aumentado alarmantemente en los últimos años. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), en 2023 y 2024 se denunciaron más de 79 casos en los primeros meses del año, con pérdidas que suman alrededor de S/ 900,000. En todo el mundo, este tipo de fraude ha crecido un 40% en los últimos cinco años, aprovechando los avances tecnológicos para hacer más convincente la suplantación de identidad.

Las historias de terror abundan. Carlos, un padre de familia en Arequipa, recibió un mensaje de su "hija" por WhatsApp diciendo que había cambiado de número y que necesitaba dinero urgente para pagar una deuda. Viendo la foto de su hija en el perfil, Carlos confió y transfirió el dinero. Solo después descubrió que los estafadores habían robado la imagen de redes sociales. María, en Cusco, recibió una llamada de su "sobrino", quien afirmaba estar detenido. La voz era exactamente la de él. No dudó en enviar el dinero, solo para enterarse más tarde de que los delincuentes habían usado un software de inteligencia artificial para falsificar la voz.

El Método del Engaño

Los estafadores han perfeccionado su arte. Utilizan redes sociales para investigar a sus víctimas, recopilando nombres, fotos y detalles familiares. Una vez que tienen la información suficiente, hacen la llamada. Juegan con la urgencia y el pánico. "No avises a nadie", insisten. "El tiempo corre y si no pagas ahora, me meterán preso". Algunas veces incluyen cómplices que se hacen pasar por policías, abogados o médicos para reforzar la historia.

La tecnología ha elevado el nivel de sofisticación del fraude. La clonación de voz con inteligencia artificial permite que los delincuentes imiten a la perfección el tono y la entonación de un familiar. De esta forma, la víctima cae más fácilmente en la trampa, pues ya no se trata solo de alguien imitando la voz, sino de una copia casi perfecta.

La Psicología del Fraude

Nuestro instinto natural es ayudar a un ser querido en peligro. Cuando se nos presenta una situación de emergencia, el miedo y la ansiedad nos nublan el juicio. Los delincuentes saben esto y lo explotan al máximo.

La sensación de urgencia es otro factor crucial. Al no dar tiempo para pensar, la víctima actúa impulsivamente. "Si no envías el dinero ahora, será demasiado tarde", repiten una y otra vez. La confianza en la voz y la historia terminan de sellar el engaño. Si a esto se suma la participación de un "policía" o un "abogado" en la llamada, la credibilidad se refuerza y la víctima rara vez duda.

Las consecuencias van más allá de la pérdida económica. La vergüenza y la culpa son devastadoras. Muchas víctimas, especialmente personas mayores, desarrollan miedo a contestar llamadas o usar WhatsApp. La sensación de haber sido engañadas las persigue y genera una desconfianza generalizada en su entorno.

Cómo Evitar Ser Víctima

Prevenir esta estafa no es complicado, pero requiere estar alerta. Si recibes una llamada de un supuesto familiar en apuros, respira hondo y piensa. Antes de actuar, intenta contactar directamente al familiar en cuestión. No te dejes llevar por la prisa ni la desesperación. Pregunta detalles que solo la persona real sabría responder. "¿Cómo se llama nuestro perro?" o "¿Dónde celebramos tu último cumpleaños?", pueden desenmascarar al impostor.

Otra medida clave es reducir la cantidad de información personal que compartimos en redes sociales. Mientras más sepan los estafadores sobre nosotros y nuestra familia, más convincente será la historia. También es recomendable establecer una palabra clave de seguridad entre familiares para confirmar identidades en caso de una emergencia real.

Si ya has caído en la trampa, no dudes en actuar de inmediato. Llama a tu banco para intentar revertir la transferencia y denuncia el fraude a la Policía Nacional del Perú. Hablar sobre lo ocurrido con familiares y amigos también es importante, pues ayuda a prevenir que otros sean víctimas del mismo engaño.

Un Problema en Crecimiento

El fraude de la emergencia familiar no es un caso aislado. Con cada avance tecnológico, los delincuentes encuentran nuevas formas de perfeccionar sus métodos. La inteligencia artificial, los deepfakes y la minería de datos han elevado la sofisticación del crimen. Sin embargo, la mejor arma contra ellos sigue siendo la información.

No permitamos que el miedo y la desesperación nos cieguen. Mantengamos la calma, verifiquemos los hechos y recordemos que, en caso de una emergencia real, siempre hay tiempo para comprobar la verdad. No permitas que los delincuentes jueguen con tu confianza y tu dinero. Mantente alerta y protege a tus seres queridos de esta cruel estafa.