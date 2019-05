El fundador de Huawei sale en defensa de Apple para evitar boicot en China

Huawei ha sido uno de los principales protagonistas dentro de la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos, coyuntura que ha golpeado severamente al gigante tecnológico. “Estamos por delante de los EE.UU. Si estuviéramos detrás, no habría necesidad de que Trump nos ataque enérgicamente”, aseveró Ren Zhengfei, CEO y fundador de la compañía.

No obstante, a pesar de la conflictiva situación, el máximo representante de Huawei ha dejado en claro su posición en defensa de Apple contra las represalias que pudieran tomar desde el gobierno chino para impedir la venta del iPhone en su país.

En una entrevista con Bloomberg Televisión, Ren Zhengfei admitió que las restricciones a la exportación impuestas por la administración de Donald Trump reducirán la ventaja de dos años que Huawei había construido cuidadosamente sobre sus rivales.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las especulaciones sobre una posible acción para boicotear a Apple por parte de China, Ren se mostró tajante ante el tema, manifestando que “si eso sucede, seré el primero en protestar”. Argumentó que “Apple es mi maestro, está a la cabeza. Como estudiante, ¿cómo podría oponerme a mi maestro? Nunca haría eso”.

Según las estimaciones de los analistas Goldman Sachs, si China prohibiera la venta de sus productos, Apple Inc. podría renunciar a casi un tercio de sus ganancias. Esto agravaría aún más la actual situación de la firma de Cupertino, que en el primer trimestre del 2019 presentó una baja del 30.2%, la mayor caída en ventas en la historia del iPhone.

De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump indicó que Huawei podría formar parte de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. No obstante, Ren Zhengfei fue claro con el tema, aseverando que él no es político. “¿Cómo estamos relacionados con el comercio entre China y Estados Unidos?”, cuestionó Ren.

