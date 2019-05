Huawei ya tendría nuevo sistema operativo para reemplazar a Android

Empresas tecnológicas de Estados Unidos le han dado la espalda a Huawei para no perjudicarse por las medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump. Google fue la primera compañía en romper las relaciones comerciales con la firma asiático, por lo que este último no podrá acceder más a las actualizaciones y aplicaciones que trabajen con Android.

Luego del veto a Huawei por parte de Google, se recordó que el CEO de la compañía china, Richard Yu, confirmó en marzo de 2019 que estaban trabajando en su propio sistema operativo, el cual se usaría como un Plan B si es que dejan de utilizar definitivamente Android.

En redes sociales se ha voceado que la firma asiática ya estaría probando el reemplazo del sistema operativo móvil Android y lo implementaría de forma gradual. De acuerdo a 'Global Times', el nombre de este sistema operativo sería "HongMeng OS".

Huawei's own-developed smart phone Operating System, reportedly named "HongMeng OS", is being trialled out and will gradually replace the Android system, according to three Chinese media reports. pic.twitter.com/GacM5xQMYJ