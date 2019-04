iPhone: nueva estafa pondría en riesgo a miles de usuarios de Apple [FOTOS]

¡Atención usuarios de iPhone! Los cibercriminales podrían robar fácilmente la información de tu dispositivo móvil si te encuentran desprevenido. Estos delincuentes informáticos siempre están en constante actualización de sus prácticas delictivas para camuflar cada vez mejor sus estafas y que el usuario la tenga cada vez más difícil la posibilidad de detectar sus farsas.

Gracias a un caso detectado por la firma de ciberseguridad ESET, se dio a conocer una nueva modalidad de phishing, el cual se presenta a través de un mensaje de texto enviado estratégicamente a víctimas de robo de su terminal iPhone y a continuación te detallaremos cómo los atacantes logran obtener tu información confidencial.

El laboratorio de investigación de ESET analizó un caso puntual de phishing, donde la persona que ha sufrido el robo de su dispositivo Apple recibe un mensaje de texto al activar su número en un teléfono nuevo. Esta estafa busca robar las credenciales de iCloud e incluso la clave de desbloqueo del celular.

Este sospechoso SMS pretende ‘informar’ al usuario que su iPhone ha sido localizado, brindando detalles como la hora y adjuntando un link de acceso a la supuesta página oficial de iCloud.

Probablemente, diversas personas dentro de su desesperación por ubicar y tener de vuelta su teléfono, no verificarán la autenticidad del enlace, por lo cual no podrían advertir que este no pertenece al sitio oficial de Apple e ingresarían ingenuamente.

Este enlace lleva a la víctima directamente a un sitio falso que emula ser la página oficial de la compañía tecnológica y donde se solicita ingresar el ID de Apple y la contraseña para iniciar sesión en su cuenta personal de iCloud.

Si el usuario completa la información, el sitio web fraudulento no solo no sigue el procedimiento regular de validación de las credenciales, ya que su único fin era conocer cuál era el ID y contraseña de iCloud, sino que incluso pide al usuario ingresar su clave de desbloqueo de celular.

Como indica ESET en su análisis, luego de brindar la clave de desbloqueo, la página lleva a una ubicación en Google Maps, donde supuestamente se encontraría el dispositivo móvil robado.

Por eso la recomendación de ESET, haciendo hincapié en los usuarios de Apple, es ser precavidos y nunca ingresar a enlaces de sospechosa procedencia sin verificarlos antes, es mejor ingresar manualmente al sitio oficial que nos sugiere el link recibido.