Crisis en Venezuela: denuncian cortes de Internet que afectan a Google, Facebook y otras redes sociales

Venezuela se encuentra viviendo una crisis que ha provocado cortes de Internet que afectaron a YouTube, Google, Facebook, Instagram, entre otras redes sociales, así lo afirmó en un comunicado la agrupación NetBlocks, según informa Infobae.

De acuerdo a la publicación, desde el 23 de enero de 2019, la organización NetBlocks detectó restricciones en el proveedor de telecomunicaciones estatal CANTV, estos datos surgieron después de la medición de 20.000 redes en un período de 24 horas.

"Aún no están claras las causas de las últimas interrupciones, pero son consistentes con las restricciones de Internet anteriores en el país", aseguró NetBlocks en un comunicado.

"Los usuarios han informado ampliamente sobre los cortes y los incidentes se producen cuando los venezolanos están en las calles protestando", añadió esta organización civil que trabaja en la intersección de los derechos digitales y la seguridad cibernética.

Infobae detalla que esto sería consecuencia de un filtrado o bloqueo selectivo, justo el día en el que miles de venezolanos salieron a protestar contra la dictadora de Nicolás Maduro, quien acaba de perder su insignia de verificación en Instagram.

Vale resaltar que Juan Guaidó fue nombrado como presidente interino de Venezuela, incluso varios mandatarios latinoamericanos ya lo reconocen como mandatario, uno de ellos es el presidente peruano Martín Vizcarra.

Confirmed: Twitter and Instagram restricted in #Venezuela following incident in #Cotiza, Caracas #KeepItOnhttps://t.co/8Vu0ef1i6V pic.twitter.com/9OXG8JgTXl