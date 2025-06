Davoo Xeneize conoce San Martín de Porres y queda impactado: "Es muy parecido a Argentina"

Durante una transmisión en su canal de Kick, Davoo Xeneize se animó a buscar lugares en Google Maps para reaccionar, junto con su chat, a lugares de Sudamérica. En un momento dado, se atrevió a buscar departamentos de Perú y, después de ver ciudades como Huaraz y Chimbote, comentó que quería ver la capital peruana: Lima. "Voy a ir a San Martín de Porres", precisó. Al recorrer durante algunos segundos las calles y avenidas de SMP, el streamer argentino quedó impactado por la zona. "Es muy parecido a Argentina", mencionó, sorprendido.

Esto provocó inmediatamente la reacción de su chat, que no dudó en reírse por el comentario. Davoo, al ver que su chat estaba haciendo bromas sobre la comparación que hizo, también se carcajeó y expresó que podían insultarlo, ya que su reacción podría malinterpretarse. "Después suben esto a TikTok y me van a put***, pero en realidad me estoy riendo de lo que ponen en el chat", comentó entre risas.

Davoo Xeneize reacciona a Chimbote

Previamente, antes de ver Lima, Davoo había visitado ciudades como Chimbote, que también lo dejó visiblemente sorprendido. "Tiene mucha naturaleza", acotó. Al continuar su recorrido, su chat no dejaba de comentar y de reírse por los comentarios. También mencionó que le encantaba el lugar y que las montañas le daban un toque natural. "Cuando voy de viaje con mi familia, lo que más nos impresiona son las montañas".

Asimismo, Junín fue otra de las ciudades recorridas por el streamer, quien también la vio con mucha sorpresa e incluso la comparó con Bélgica. "A mí me parece lindo este lugar (...). Es muy humilde", comentó. Al leer los mensajes de su chat, les dijo que no entendía qué les causaba gracia. "Hablan como si vivieran en Suiza. Perú es un lindo país. No me gusta que se rían de Perú", resaltó, serio.

¿Quién es Davoo Xeneize?

Davoo Xeneize, cuyo nombre real es David Quint, es un streamer y creador de contenido argentino, nacido en 2002. Es conocido por su pasión por el fútbol y su amor por Boca Juniors, club al que sigue fervientemente. Comenzó su carrera en YouTube hace más de una década, centrando su contenido en el equipo y expandiéndose posteriormente a plataformas como Twitch, TikTok y Kick, donde ofrece análisis de partidos, comentarios deportivos y transmisiones en vivo. Su estilo se caracteriza por combinar humor y conocimiento futbolístico, además de interactuar de manera cercana con su audiencia.

En 2023, Davoo Xeneize fue reconocido como "Streamer del Año" en los Coscu Army Awards, destacando en la comunidad de creadores de contenido de Argentina. Aparte del fútbol, es un amante de la música, especialmente de la banda Los Piojos y el cantante Ciro Martínez. También expresa su admiración por figuras deportivas como Diego Maradona, Lionel Messi y LeBron James. Su creciente popularidad lo ha convertido en una de las personalidades más influyentes en el ámbito del streaming futbolero en su país.