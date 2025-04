Fanodric reaccionó sobre el histórico triunfo de la U en Guayaquil: ''Lo hizo ver mal al Barcelona''

El reconocido creador de contenido deportivo Fanodric habló sobre la victoria 1-0 de Universitario de Deportes sobre Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha, un resultado que rompió una sequía de triunfos peruanos en suelo ecuatoriano y encendió las redes sociales. Con su característico tono frontal, el streamer desgranó el partido mientras dialogaba con su audiencia.

La U sorprende en Guayaquil

Fanodric no tuvo reparos en calificar el rendimiento de Universitario, y destacó que el triunfo "lo hizo ver mal al Barcelona". El streamer hizo énfasis en cómo la estrategia del equipo peruano logró imponerse sobre el conjunto ecuatoriano, y demostró que, a pesar de las diferencias, la "U" sabía perfectamente cómo enfrentar el desafío.

El papel de "Oreja" Flores en el triunfo

Uno de los momentos que Fanodric destacó fue la intervención de Edison ‘Oreja’ Flores, quien, con su presencia, jugó un papel importante en el desarrollo del encuentro. ‘El Oreja Flores tiene esa aura. Y eso que fue un buen centro de Jairo Vélez’, dijo Fanodric, y resaltó la capacidad del jugador para generar ocasiones de peligro, a pesar de que el centro de Vélez fue clave para la jugada

El estilo defensivo de la U

Fanodric también analizó el estilo de juego de Universitario, mencionando que el equipo siempre se ha caracterizado por un enfoque defensivo. "La U siempre se ha caracterizado por meterse atrás, es su estilo", comentó el streamer, aludiendo a la estrategia que, históricamente, ha utilizado el club para obtener buenos resultados, incluso en situaciones difíciles.

La comparativa en estilo de juego con Alianza Lima

Al ser cuestionado sobre otros equipos del fútbol peruano, Fanodric recordó que el último gran momento de competencia entre Universitario y Alianza Lima fue en 2010. En aquella época, ambos equipos contaban con "estilos marcados" que los hacían destacar. "Cuando la U y Alianza compitieron bien en la Copa Libertadores en 2010, los dos tenían estilos marcados", afirmó el streamer, resaltando la intensidad y la particularidad de ambos equipos en ese entonces.

Una victoria agridulce

A pesar de reconocer el esfuerzo de Universitario, Fanodric no escondió su desagrado por la victoria de la 'U'. "No me agradó en lo absoluto que haya ganado la 'U'; yo siempre quiero que pierdan", comentó, dejando claro que, a pesar de su apoyo a otros equipos, reconoce los méritos del triunfo de Universitario.

Finalmente, Fanodric concluyó su intervención reconociendo que, aunque no le gustó el resultado, el equipo de Universitario logró una victoria que no pasó desapercibida. "Yo reconozco que fue un buen triunfo de la U", concluyó.

El resultado más inesperado para todos

El triunfo de Universitario sobre Barcelona SC en Guayaquil ha dejado mucho de qué hablar. Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, y figuras como el streamer Fanodric no pudieron evitar compartir sus opiniones sobre el desempeño del equipo. Si bien no fue una victoria de su agrado, Fanodric reconoció el mérito de los jugadores de la 'U', destacó aspectos clave del juego y dejó claro que el fútbol siempre está lleno de sorpresas.