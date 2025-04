Fue la primera mujer trans en obtener asilo en EE. UU. y hoy lucha por los migrantes LGTBI: conoce a Li Ann Sánchez

Li Ann Sánchez es una activista e indígena mexicana conocida por ser la primera mujer trans en obtener asilo en Estados Unidos. A sus 37 años, su vida ha estado marcada por una lucha constante contra la discriminación por ser mujer transexual, indígena e inmigrante. Li Ann ha sorteado múltiples adversidades, desde la violencia en su país natal hasta el abuso en centros de detención.

En una entrevista reciente con El País, Li Ann compartió su dolorosa experiencia y la motivación que la llevó a fundar Community Estrella, una organización con sede en Georgia que defiende los derechos de los migrantes LGTBI, con un enfoque especial en las personas trans. Su activismo se ha intensificado tras un fallo histórico en 2018 que le otorgó asilo en Estados Unidos. Desde esa fecha proporciona apoyo a quienes, como ella, han sido marginados tanto por su identidad de género como por su situación migratoria.

Li Ann Sánchez: detenida por el ICE y su camino hacia la libertad en Estados Unidos

Li Ann llegó a Estados Unidos en 2018, después de haber sido detenida varias veces en su intento por cruzar la frontera. Su primer arresto, ocurrido en 2009, debido a la posesión de hormonas que compró en una farmacia clandestina. En su segundo arresto, bajo el pacto de cooperación entre policías locales y agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), fue encarcelada durante un año. En esa ocasión, fue colocada en el Atlanta City Detention Center, donde sufrió maltratos y estuvo en confinamiento solitario. “Me criminalizaron por ser una mujer trans. Me vestían de rojo, como los delincuentes más peligrosos. Me encerraron en el famoso ‘hoyo’, donde me sometieron a chequeos espantosos”, relató Li Ann.

Li Ann Sánchez es una activista trans e indígena mexicana. Foto: Freedom to Thrive

Después de enfrentar múltiples obstáculos, fue liberada y, con el apoyo de abogados de Immigration Equality, obtuvo finalmente su estatus de asilada en un fallo histórico que la convirtió en la primera mujer trans en recibir asilo en Estados Unidos. Tras su liberación, fundó Community Estrella, una organización destinada a ofrecer apoyo legal y psicológico a los migrantes LGTBI, especialmente a aquellos que enfrentan la misma discriminación que ella vivió.

Transodio y xenofobia en Estados Unidos

Li Ann ha sido clara al señalar que las políticas migratorias de Donald Trump han creado "una nueva era de transodio y xenofobia" en Estados Unidos, refiriéndose a la creciente violencia contra la comunidad LGTBI y la persecución institucional. Según la activista, las políticas restrictivas implementadas por Trump han hecho más difícil la vida de los migrantes LGTBI, especialmente los migrantes trans, quienes continúan siendo ignorados en la formulación de políticas migratorias y en los centros de detención.

Además, Li Ann explicó que las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes LGTBI están siendo investigadas debido a sus actividades. Por esa razón, se han visto en la necesidad de tomar medidas de seguridad. "Nos estamos cubriendo la cara con mascarillas, gafas de sol y gorros. También hemos decidido pausar nuestra página web por seguridad", comentó Li Ann, quien subraya que el trabajo de las organizaciones que defienden a los migrantes LGTBI está siendo cada vez más difícil bajo la actual administración.