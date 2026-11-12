León XIV alerta de que “persiste una mentalidad machista” y condena la violencia contra las mujeres Durante su discurso en la Plaza de Armas de Lima, el pontífice cuestionó los abusos, la ausencia paterna y la desigualdad que enfrentan las mujeres. Además, hizo un llamado a proteger a las niñas y garantizar su participación en la sociedad y la Iglesia.

El papa León XIV manifestó su preocupación por el machismo y la violencia hacia las mujeres en Perú durante un discurso en Lima el 12 de noviembre.

El papa León XIV manifestó su preocupación por el machismo y la violencia hacia las mujeres en Perú durante un discurso en Lima el 12 de noviembre. Foto: AFP

El papa León XIV expresó su preocupación por la persistencia del machismo y la violencia contra las mujeres en el Perú. Durante su discurso de este jueves 12 de noviembre, en el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado en la Plaza de Armas de Lima, el pontífice sostuvo que estas situaciones evidencian una falta de reconocimiento de la dignidad y los derechos de las mujeres.

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres, ignorando la novedad del cristianismo, que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad", afirmó ante los asistentes.

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El llamado del Santo Padre ocurre en un contexto de violencia persistente contra las mujeres en el país. Entre enero y septiembre de 2026, los Centros Emergencia Mujer (CEM) registraron 197 casos de tentativa de feminicidio, además de 50.600 atenciones por violencia física y 10.083 por violencia sexual. De los casos de violencia física, 42.451 correspondieron a mujeres.

Estas cifras evidencian la dimensión de una problemática que León XIV también vinculó con la desigualdad y la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres. El pontífice advirtió que aquellas que viven en situación de pobreza o pertenecen a comunidades indígenas y afroamericanas pueden enfrentar una doble marginación.

León XIV pide proteger a las mujeres y niñas frente a la violencia

Ante esta problemática, el Santo Padre dirigió un llamado no solo a los integrantes de la Iglesia católica, sino también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. “¡Valoremos a las mujeres! ¡protejamos y respetemos a las niñas!”.

El pontífice también destacó que la presencia y participación de las mujeres son indispensables en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia. Por ello, consideró necesario reconocer sus capacidades, talentos y aportes, así como garantizar que puedan ejercer sus responsabilidades en igualdad de condiciones.

En esa línea, recordó la figura de la Virgen María como modelo de mujer y resaltó su papel en el seguimiento de Cristo y en la misión de la Iglesia. Asimismo, sostuvo que las diferencias entre hombres y mujeres no deben justificar relaciones de subordinación.

El papa León XIV cuestiona la desigualdad en las familias

Durante su intervención, el pontífice también abordó las relaciones familiares y señaló que los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de hombres y mujeres. Sin embargo, precisó que vivir de acuerdo con la identidad de varón y mujer no justifica que las tareas domésticas recaigan de manera desigual ni que un cónyuge esté subordinado al otro.

“Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”, manifestó.

León XIV insistió en que cada integrante de la familia debe contribuir al cuidado de los demás y asumir responsabilidades. En particular, reconoció a las madres, tías y abuelas que, muchas veces en medio de dificultades y sin apoyo suficiente, sacan adelante a sus hijos y transmiten la fe y la esperanza a las nuevas generaciones.

Finalmente, el papa sostuvo que la familia, las empresas, la diversidad cultural y el papel de las mujeres deben converger en la construcción de una sociedad donde cada persona pueda vivir con dignidad y contribuir al bien común.