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Sismo en Perú EN VIVO hoy, jueves 15 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este jueves 15 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre
Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubreFoto: composición LR
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Los movimientos telúricos registrados en Perú este jueves 15 de octubre son informados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde se produjo el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos ocurridos durante este día.

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