Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día y viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado parcial durante el día y viento ligero.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
miércoles, 20 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13ºC
-14ºC
No se pronostica.
miércoles, 20 de agosto
13ºC
-12ºC
No se pronostica.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.