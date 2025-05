Compañeros de mineros se disfrazaron de policías para buscar sus cuerpos, aseguran familiares de víctimas en Pataz

Tras varios días de angustia y dolor, los 13 vigilantes de mina en Pataz reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida y con signos de tortura. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, el importante hallazgo no es el resultado del trabajo policial, sino, la valentía de sus compañeros, quienes, según revelan, tuvieron que disfrazarse de Policías para entrar en su búsqueda.

"Los Policías estuvieron desde el lunes aparentemente buscando, pero recién el sábado que fueron sus compañeros y se disfrazaron de Policías para poder entrar y buscarlos pudieron sacar los 13 cadáveres", narró la madre de César Augusto Rospigliosi Arrellano, una de las víctimas mortales.

Se sienten abandonados

Desde Chiclayo, región Lambayeque, sus hermanos Félix y Emilia revelan que no han tenido ninguna comunicación con las autoridades competentes, ni la empresa de vigilancia R&R ni con la minera Poderosa. "No nos han dado ni las condolencias", enfatizaron. Por el momento, su familia está asumiendo todos los gastos de traslado y velación.

Víctima deja dos hijos en la orfandad

César Rospigliosi era el menor de sus hermanos. Tenía 40 años. Era padre de una joven de 18 años y un niño de 8 y era el único sustento de su familia, ahora su hogar ha quedado desamparado. Su madre lo recuerda como una persona carismática, alegre y siempre responsable.

"Primero trabajó como mozo, no le gustaba quedarse tranquilo y siempre trabajaba en lo que encontraba. Le llegó la oportunidad de trabajar en la mina; primero estuvo en La Poderosa, pero desde hace siete meses entró como vigilante a R&R", contó a La República.

Su hermana Emilia revela que el jueves habló con él por última vez. "El domingo de la semana pasada él tenía que estar en Chiclayo gozando de sus días de franco y no fue así, se quedó para siempre por allá", expresó.

Víctima sabía del peligro en Pataz

Emilia asegura que su hermano estaba al tanto de la ola criminal que acecha al distrito liberteño. "Ya se iba a retirar porque eran constantes las cosas que él veía de tanta matanza", comentó. Sin embargo, la inseguridad lo alcanzó.

"Las declaraciones del Premier son una burla"

Sus familiares revelan que no confían en las promesas de las autoridades. "Todo es lo mismo siempre y siento que todo va caer en saco vacío, no habrá justicia para nadie (…) Nuestro país se está desangrando y el Gobierno no hace nada. Las declaraciones del premier son una burla para todos los familiares de los fallecidos que han caído en esta emboscada terrorista", precisó Emilia Rospigliosi.

Tras ello, su hermano Félix pide justicia para todas las víctimas. "Es hora de que esto acabe y que haya justicia para todos. Eran gente inocente, gente trabajadora como tú o como yo", enfatizó.