Yamila Osorio: Rechazo tajantemente que mi familia esté involucrada en red de Transportes

En anteriores entrevistas la gobernadora regional Yamila Osorio negó lo que era evidente: la corrupción y mafia que operaba en la Gerencia de Transportes. Tras lo ocurrido el viernes pasado, la gobernadora dio la cara ayer. Rechazó que sus familiares estén involucrados y favorecidos por el cobro de cupos, como deslizó el congresista Justiniano Apaza. Aquí el resumen de lo respondido ante la prensa.

¿Tenía algunos indicios de esta mafia? Según la Fiscalía, empieza a operar el 2015, cuando usted inicia su gestión.

No hemos tenido ninguna denuncia que nos hubiera llevado a iniciar algún tipo de investigación, ni de transportistas ni de ninguna persona. Es importante manifestar que cuando se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional, soportamos algunas protestas del sector M2, porque exigían que se emita una nueva ordenanza.

Como consejera, investigó a Transportes. Pero cuando llega al cargo de gobernadora, ¿por qué no incidió en el tema?

Nosotros apostamos por hacer un cambio en el sistema (de otorgamiento de licencias de conducir). Optamos por hacer una pista de manejo automatizada que elimine a las personas de la evaluación y sea el sistema que arroje si pasas o no pasas el examen.

¿Nunca evaluó cambiar al gerente y detenido José Gamarra?

El señor Gamarra no ha tenido denuncias específicas, era uno de los gerentes que menos líos generaba. Es una situación desconcertante y dolorosa porque no hemos tenido indicios fundamentados sobre un mal funcionario.

Gamarra estuvo desde el inicio de su gestión. ¿Era un funcionario eficiente?

Es alguien con quien emprendimos el proyecto de automatización del sistema de brevetes. No hubo denuncias fundamentadas al respecto.

¿Cómo explica que las minivanes siguieran circulando, si el TC declaró inconstitucional la ordenanza regional 153?

Muchas empresas han optado por servicios de turismo o por prestar servicio a rutas no cubiertas, que han sido establecidas en la ley. Hay un tema administrativo, que puede ser investigado por Contraloría y en lo penal por el Ministerio Público.

Apaza dice que debe investigarse a usted y a sus familiares, porque serían favorecidos por esta mafia...

Lamentablemente el congresista ha convertido su inmunidad en impunidad, porque no es la primera vez que lanza acusaciones tan ligeras contra mi persona.

El congresista manifiesta también que su mamá tiene injerencia en Transportes...

Lo rechazo tajantemente. Es una más de las bajezas a las que nos hemos tenido que enfrentar en estos cuatro años.

En la gente hay el temor que se vaya del país y que así no apoyará las investigaciones.

Muchos ayer empezaron a generar una novela, a pesar que se comunicó que ayer (viernes) estaba en Ayo. Yo voy a permanecer aquí, no sé qué problema hay, no estoy en calidad de investigada, la fiscal ayer ha sido muy clara en decir que me pueden citar en calidad de testigo.

Preocupa que a pesar de la sentencia del TC, la Subgerencia de Transportes siguió haciendo resoluciones.

Eso será materia de investigación del área administrativa.

¿No le preocupa que haya podido haber hechos irregulares en el resto de subgerencias?

No, porque hemos sido auditados por cuatro años, hemos respondido a Contraloría.

La PNP involucra a Gamarra con personas que tenían armas de fuego y que participaban de operativos con los inspectores. ¿En serio no sabía nada?

Por supuesto que no sabía nada. No teníamos conocimiento de eso. Con todos los gerentes se actúa de buena fe.