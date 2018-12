Mininter interviene la Intendencia de Bomberos por caso de respiradores que no se usan

El Ministerio del Interior (Mininter) intervino el día de hoy las instalaciones de la Superintendencia de Bomberos en el distrito de San Isidro luego que anunciara una labor independiente de control sobre todas las adquisiciones realizadas por este órgano durante los ejercicios fiscales del 2017 y 2018.

Como se recuerda, este domingo dicho ministerio indicó que intentaría esclarecer la compra de 200 equipos de respiración autónoma - EPRA por emergencia, los cuales se adquirieron el año pasado por un valor de 3 095 820 soles a la empresa Firemed S.A.C.

El Ministerio del Interior anunció que la fiscalización también incluirán la revisión de compras, operatividad y distribuciones de otras adquisiciones que se realizaron en los mencionados períodos.

Esto en respuesta raíz de un reportaje del diario El Comercio en el que se descubrió que dichos equipos no pueden ser utilizados, tal como se indica en el mismo manual fabricante, por lo que los respiradores aún se mantienen en el almacén.

El ex comandante general de bomberos César Leigh fue quien autorizó la compra, sin embargo, negó que haya ordenado el pago de los mismos debido a que los observó e incluso creó un grupo evaluador.

“Esos equipos llegaron, pero fueron observados. Se armó una comisión ad hoc en la que participaron tres oficiales de bomberos. Ellos concluyeron que no eran los equipos que necesitaban los bomberos. Por lo tanto se guardaron y no se pagaron. Al menos, yo no los pagué", dijo al referido medio.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización del Parlamento anunció que citará a los funcionarios y ex funcionarios implicados en la adquisición para el próximo 6 de enero del 2019.