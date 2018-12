El presidente debe replantear su relación con bancada oficialista

El legislador de la bancada oficialista habla sobre su postura a favor de la no reelección de los congresistas y la relación con el Ejecutivo. También da su opinión sobre la elección del nuevo gobernador regional Elmer Cáceres Llica y dice que hay que darle una oportunidad para que encamine su gestión.

Los resultados del referéndum fueron aplastantes, ¿qué opina de ello?

Es la expresión del pueblo, quien ha ganado es el Perú. Después de mucho tiempo, se ha permitido hacer estas reformas. (...) Los resultados han sido determinantes para que tenga respaldo el presidente Vizcarra.

Los toca de frente a ustedes como congresistas, porque la gente votó para que no se reelijan de manera inmediata.

Por supuesto. Cuando postulé al Congreso de la República, saqué un boletín y dije no a la reelección. ¿Por qué un alcalde y un gobernador no tienen reelección y los congresistas sí?

O sea, ¿también votó por la no reelección?

Lógico.

Es que hay muchos colegas suyos que se rasgan las vestiduras...

Definitivamente, porque creen que debe haber continuidad en el Congreso...

Víctor García Belaúnde de Acción Popular dijo que frente a estos resultados deben autodisolverse y llamar a nuevas elecciones, ¿coincide?

Acuérdate que Acción Popular es virtual ganador en Cajamarca y Cusco. Eso le da la confianza a él para que su partido político siga creciendo. Mientras más nos adelantemos a las elecciones es mejor para ellos, por eso insinúa eso.

Ahora que pasó el referéndum, ¿cuál es la relación entre la bancada oficialista y el presidente Vizcarra? Se habla de resquebrajamiento.

Hay malestar de algunos congresistas como Janeth Sánchez, Gilbert Violeta y Carlos Bruce. Si bien es cierto nuestra bancada se ha reducido de 18 a 11, últimamente el Ejecutivo no ha tenido el acercamiento con la bancada. Entendemos que es por la situación que existe, el presidente está viajando todos los días a las regiones. Pero no por eso estamos apartados; creemos que, dentro de la medida de lo posible, el Ejecutivo se acerca no personalmente, pero a través de redes de comunicación o notas informativas.

¿La comunicación solo es por documentos?

No. Todos los días hay información de Palacio para la bancada a través de la PCM, que nos da algunas indicaciones.

Pero ¿no hay reuniones con el premier Villanueva?

Últimamente no hubo reuniones como lo ha dicho Gilbert Violeta, pero yo creo que el vocero, que es Jorge Meléndez, sí debe estar en reuniones permanentes con la PCM.

Pero quien ha hecho público este distanciamiento es Violeta.

Es que anteriormente había reuniones entre el presidente y la bancada, que eran cada mes o cada quince días. Hace dos meses que no nos reunimos...

¿Usted apostaría por la continuidad de Villanueva?, porque ya se está hablando de cambios.

Bruce habla de evaluar la gestión en gasto público de los ministerios. Villanueva es de confianza del presidente, mesurado; ha sabido poner paños fríos, no se pelea con nadie. En el caso del gabinete, considero que sí debería haber una revisión de la ejecución en el gasto público. (...) Tienen que haber funcionarios que reemplacen carteras y hacer más eficiente el gasto público, porque ahora hay recursos y no se puede gastar.

Si hace dos meses no se reúnes, ¿cuándo las van a retomar?

El hecho de no reunirnos no significa que no estemos en comunicación. La información llega de Palacio todos los días.

Pero no es igual que un contacto directo.

No hay un debate político cara a cara con el premier o el presidente, sino temas puntuales con algunos congresistas. Es uno de los errores que se deben corregir... estoy seguro que, después de este referéndum, el presidente debe hacer un replanteamiento en su manejo con la bancada oficialista.

¿Se le acaba la luna de miel al presidente? Triunfó en el referéndum y, ahora, ¿qué sigue?

Sigo pensando que el Congreso podría ser un problema, esperemos que Fuerza Popular brinde las herramientas necesarias para lograr la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la reglamentación para las otras reformas.

Sí, pero la gente está esperando otras cosas.

Definitivamente, el presidente tiene que abocarse a ello. Por ejemplo, Agrobanco ya estaba en el suelo y hemos luchado para que se mantenga y Mi Agro no vaya, porque los agricultores iban a estar acéfalos de financiamiento. (...) Más de dos millones de agricultores iban a pagar las consecuencias.

Yendo al plano regional, ¿qué piensa de la elección de Elmer Cáceres como gobernador regional?

Es un gran reto, se trata de cumplir los ofrecimientos. Hay una gran responsabilidad en la continuidad de proyectos, ese porcentaje de electores que le dio su respaldo está esperando que su gobernador no los defraude en salud, educación y transportes. Pienso que se debería orientar en salud, acordémonos que este año hemos tenido múltiples problemas en hospitales. Hay plata y no se puede gastar. Eso significa que los funcionarios que han estado dirigiendo ese sector no tienen la capacidad suficiente para hacer el gasto público.

Los médicos piden que el Minsa retome la rectoría.

Lo primero que tiene que hacer el gobernador electo es voltear la mirada. La gobernadora Yamila Osorio ha hecho hospitales en Camaná, Chala y Cotahuasi, pero la categorización que tienen viene de hace 60 años, lo que no permite descentralizar, tener especialidades, banco de sangre, tomógrafo, ni UCI; entonces de qué descentralización estamos hablando.

Por el personaje que es, su conducta y las acusaciones que tiene, ¿confía en su gestión?

Él fue alcalde cuando yo también lo fui.

Pero ese nivel de gobierno es muy distinto.

Por supuesto que sí, pero lo más importante es que ya tiene la experiencia de administración pública. Si no la tiene, sucede lo que con muchos funcionarios públicos...

¿Ha escuchado sus propuestas?

No necesariamente.

En su discurso de campaña, lanzó propuestas que no estaban en su plan de gobierno...

Por eso digo, es importante que lo prometido en campaña se pueda cumplir.

Por ejemplo, quiere hacer una réplica del Huáscar en Islay, ¿le parece prioritario?

No es prioritario. Son quizá propuestas populistas para ganar la opinión del poblador de la zona. Tiene que continuar con los grandes proyectos.

¿Qué opina sobre las acusaciones de violación sexual contra Cáceres?

Eso tiene un debido proceso y amerita que el Ministerio Público haga las investigaciones necesarias. (...) Es su obligación y del Poder Judicial seguir con el debido proceso y, si hay denuncias y pruebas suficientes, tendrán que proceder. Porque es gobernador regional no lo van a exceptuar, al contrario. ❧