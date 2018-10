Hallaron cría de lobo marino varado en playa de La Punta [VIDEO]

Hoy por la mañana vecinos de La Punta, en Callao, reportaron que habían encontrado a una cría de lobo marino varado en las rocas de la playa y que, pese al intento de los serenos de devolver al animal al mar, era arrastrado a la orilla nuevamente por la corriente.

En un video que fue enviado por usuarios a RPP, se observa como el mamífero tenía movimientos errantes y desorientados mientras intentaba trepar por las rocas.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) se pronunció e indicó que en ese momento no contaban con personal disponible para acudir al lugar y ayudar al lobo marino. Además, en un artículo publicado en su página web el 2014 señala que: “No es correcto, por muy buenas intenciones que se tengan estos animales no deben ser manipulados por pobladores, bomberos o instituciones que no tengan experiencia en el manejo de animales silvestres. Cuando un animal está débil descansando en la playa con signos de no haberse alimentando en buen tiempo, es muy peligroso manipularlo sin conocimiento del manejo de lobos marinos”.

Los más probable es que este lobo marino haya llegado de la isla Palomino, la cual se encuentra habitada por cientos de estos mamíferos y se ubica solo a 5 kilómetros de la costa.