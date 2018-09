Ricardo Belmont señala que no se arrepiente de sus declaraciones sobre los venezolanos

En una reciente entrevista, el exalcalde de Lima Ricardo Belmont se volvió a referir a los venezolanos que han arribado al país en los últimos meses escapando de la crisis social, económica y política que azota al país llanero.

Durante el diálogo publicado por el diario Trome, el candidato a la alcaldía de Lima para los próximos comicios municipales del 7 de octubre, negó que los comentarios que realizó en un video de Facebook hayan sido “algo malo en contra de ellos (venezolanos)".

"No me arrepiento de nada de los venezolanos, porque no he dicho nada malo contra ellos. He defendido al peruano. Si los peruanos no tienen trabajo y el canciller anuncia en un periódico importante de Lima que van a incursionar un millón de venezolanos para quitarles el trabajo a los peruanos, yo muestro mi preocupación (...). Yo soy peruano, primero el Perú, segundo el Perú y después el resto". dijo el candidato al sillón municipal de Lima.

Entre otros temas, el cuestionado postulante para las Elecciones 2018 se refirió sobre la relación que une a Renzo Reggiardo y al fujimorismo.

Al respecto, comentó que la unión de ambos se remonta desde que el padre de Reggiardo creó el partido político Cambio 90. En tanto, consideró que Perú Patria Segura, grupo con el cual espera llegar a ocupar el sillón municipal, sería una versión moderna de la creación de su progenitor.

"Bueno, él estuvo cercano al fujimorismo. Fundó el partido con Luz Salgado, su padre fue fundador de Cambio 90. Y creo, no estoy seguro, que este partido (Perú Patria Segura) fue Cambio 90 y ahora tiene otro nombre", sentenció.