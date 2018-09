Áncash: amigas de las víctimas de abusos cuentan lo controladora que era su madre [VIDEO]

Danyk Marianela Farfán Retto, la madre que abusó sexualmente de sus hijas, ha conmocionado a los peruanos y también a los pobladores de Huarmey, quienes se enteraron del acto de pedofilia por un video que circulaba en el departamento.

Al respecto, las compañeras de las menores de 10 y 14 años, quienes esta mañana fueron encontradas en la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco, precisaron que su madre era muy celosa y sobreprotectora con ellas.

"Ella me decía que no podíamos ir a su casa porque a veces nos dejaban trabajos y le decíamos para ir a su casa y ella nos decía que no, que su mama no quería. Ella podía venir a otras casas, pero a su casa no", dijo una de las menores consultadas.

Asimismo, contaron para las cámaras de ATV+ que Farfán Retto no permitía que sus hijas tengan celulares y que "tenía la clave de su Facebook", agregó la escolar.

Cabe precisar que, conocido el acto de pedofilia hacia las menores, la madre y su pareja, quien grabó los videos, huyeron de Huarmey (Ancash) hace 28 días.

El hecho se conoció cuando Farfán Retto olvidó el celular en una mototaxi. Ante esto, la desesperada madre ofreció una recompensa de 1000 soles por encontrar el aparato móvil, el cual contenía los videos donde se apreciaba el abuso ocasionado a sus hijas.

Esta mañana, el personal de la Depincri Chimbote encontró a las menores en la Plaza de Arma de Cusco, sin embargo, no se encontró rastro de la madre.

Ante esto, el padre de las menores, enterado que sus hijas habían aparecido, tuvo unas sensibles palabras de agradecimiento hacia las personas que ayudaron con el rescate.

"Tengo que estar fuerte por mis hijas, viene lo peor porque no sé cuáles serán sus reacciones (...) No tengo palabras para la madre, sabrá por qué lo hizo. No soy nadie para juzgar. (...) A mis hijas las han matado en vida", dijo el hombre.