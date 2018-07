Minedu: En diez regiones no existe la huelga docente

En la tercera semana de la huelga acatada por un sector de docentes, y encabezada por Pedro Castillo, el Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que el 96.7% de los estudiantes de todo el país recibe clases con total normalidad. Así lo indican los reportes de asistencia enviados por las Unidades de Gestión Educativa (UGEL).

El sector informó que las diez regiones donde la paralización de profesores no se acata son Tumbes, Piura, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Cusco. También Arequipa, Amazonas y Ucayali. En otras como Lambayeque, La Libertad, Ica, Tacna, Áncash, Huancavelica y Junín el acatamiento no llega al 1%. Mientras tanto, en Cajamarca, Lima Provincias y Callao es menor al 5%.

En ese sentido, el Minedu asegura que en 20 regiones la huelga docente no existe o casi no se siente y solo el 3.8% de maestros no laboró hoy. En tanto, el jueves 28 de junio ese porcentaje era de 4.5%.

También se informó que la paralización descendió en Huancavelica, ya que la semana pasada el 3.6% de los profesores de esa región no dictó clases y ahora el porcentaje ha bajado a 0.5%.

En Apurímac, el porcentaje de maestros que está trabajando normalmente es de 69.6%, es decir, hay una clara tendencia en contra de la huelga, pues el jueves pasado ese porcentaje fue de 67.6%.

Un panorama similar ocurre en Puno, región en la que el 86.2% de los maestros está ofreciendo el servicio educativo, cuando hace cuatro días el porcentaje era de 85.3%, mientras que en San Martín subió de 79.3% a 83.4%.

Según el sector, los docentes en huelga de la provincia puneña de Chucuito anunciaron que mañana martes se reincorporarán en su totalidad a las labores escolares.