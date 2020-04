Plasma convaleciente, el tratamiento de hace un siglo que busca curar a pacientes con COVID-19

Ante la pandemia por el nuevo coronavirus, expertos de todo el mundo están utilizando las técnicas más avanzadas para encontrar la cura a esta enfermedad que ha cobrado la vida de 50 000 personas y confirmado cerca de un millón de casos a nivel global.

Este es el caso de un grupo de médicos e instituciones estadounidenses que apuestan por un tratamiento médico que existe desde hace más de un siglo: Proyecto de Plasma Convaleciente.

La terapia con plasma convaleciente es un procedimiento que se ha ensayado durante otras pandemias, y que ahora un grupo de médicos está utilizando para brindarles una esperanzada de vida a quienes han sido detectados con COVID-19.

¿Cómo funciona el plasma convaleciente?

En un principio, este tratamiento implica transfusiones de sangre de quienes ya se han recuperado de la enfermedad, pues tienen anticuerpos que serían los necesarios para la recuperación de los infectados.

''Ha habido pruebas que muestran cuándo se inyecta a una persona los anticuerpos, que luego estimula y promueve su sistema inmunitario contra esa enfermedad'', señaló por su parte el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Esto quiere decir que el plasma convaleciente es una técnica que busca utilizar la presencia de anticuerpos que son proteínas de defensa en contra del nuevo coronavirus.

Transferencia de anticuerpos a un paciente con COVID-19. Fuente: Getty.

“Sabemos que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, utiliza los anticuerpos como una forma de combatir ciertos microorganismos. En este caso, este virus y como es algo nuevo, lo que estamos haciendo es observar cuáles son los resultados que se estarían dando en estas personas a quienes se les está aplicando”, explicó el director de vigilancia de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de Paraguay, Dr. Hernán Rodríguez, a La Nación.

Este método ha recibido la aprobación de diversas instituciones médicas de Estados Unidos como la National Academy of Sciences, John L. Anderson President, la National Academy of Engineering, Victor J. Dzau President, la National Academy of Medicine, entre otras.