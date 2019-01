Conoce cómo y dónde donar sangre en el Perú

Ayuda a salvar vidas mediante la donación de sangre. Del total de sangre recaudada en los hospitales del Perú, solo el 5% pertenece a personas que donaron voluntariamente, un hecho que pone en evidencia el alto riesgo que viven los pacientes que requieren de este tejido líquido para curarse.

En promedio se recogen anualmente menos de 200 mil unidades de sangre, cuando 600 mil es la cifra ideal para atender a personas que sufren pérdidas de sangre en cirugías, partos, sangrados gastrointestinales y traumatismos.

Este panorama ha impulsado la creación de un mercado informal de venta de sangre, mediante el cual se recaudan casi 20 mil unidades que representan más de S/. 2'280,000 anuales, según Esteban Pacheco, director de proyectos de la ONG Cendeit.

Las clínicas y hospitales recogen la mayoría de unidades de sangre (95%) porque sus pacientes lo necesitan, lo cual revela que el Perú es el país donde menos personas donan sangre, después de Venezuela.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en el Perú?

La donación de sangre exige que la persona que esté dispuesta a otorgarla tenga entre 18 y 55 años, goce de una buena salud y pese más de 50 kilos.

Deben pasar más de tres meses desde la última vez que el donante hombre otorgó sangre para que pueda volver a hacerlo. En el caso de las mujeres, el tiempo mínimo es 4 meses. Las personas de ambos sexos deben acudir con su DNI.

Seis horas antes de donar sangre, se debe haber consumido alimentos.

¿En qué lugares puedo donar sangre en el Perú?

Existen casi 230 centros de donación en el Perú. Según Pacheco de la ONG Cendeit, la mala gestión e infraestructura de estos lugares contribuyen con las bajas tasas de donación de sangre.

Instituto Nacional Materno Perinatal Jr. Miro Quesada Nº 941 – Lima (Lunes a domingo de 8:00 am a 6:00 pm) teléfono 328-1370.

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" Av. Alfonso Ugarte 825 – Lima (Lunes a sábado de 8:30 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm) teléfono 201-0400.

Hospital Nacional Dos de Mayo Parque "Historia de la Medicina Peruana" s/n Alt. Cdra. 13 Av. Grau – Lima (Lunes a sábado de 8:00 am a 5:00 pm) teléfono 328-0028.

Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (Lunes a domingo) teléfono 330-2632.

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Av. Rebagliati 490 – Jesús María. (Lunes a sábado 7:00 am a 3:00 pm. Domingos y feriados de 7:00 am a 11:00 am) teléfono 2654901 Anexo: 3784.

Arzobispo Loayza: Av. Alfonso Ugarte 848 – Lima

José Casimiro Ulloa Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”: Av. Roosvelt Nº 6355 (Ex Av. República de Panamá) Miraflores – Lima 18

Emergencias Pediátricas: Av. Grau 800 – La Victoria

Hospital Cayetano Heredia: Av. Honorio Delgado 262 Urb. Ingeniería, S.M.P. Perú

Hospital Hermilio Valdizán: Carretera Central Km. 3.5 – Santa Anita

Hospital Hipólito Unanue: Av. César vallejo 1390 El Agustino

Hospital María Auxiliadora: Av. Miguel Iglesias Nro.-968 San Juan de Miraflores

Hospital San José: Jr. Las magnolias 475 – Carmen de la Legua Callao

Hospital Daniel Alcides Carrión: Av. Guardia Chalaca Nº 2176 – Bellavista, Callao

Hospital Santa Rosa: Av. Bolívar cdra. 8 s/n Pueblo Libre

Hospital Sergio Bernales: Av. Túpac Amaru Km. 14.5 Comas

¿Cuántos litros de sangre puede donar una persona?

Una persona puede donar en una sesión poco menos de medio litro de sangre, que equivale a casi 450 centímetros cúbicos. Esta cantidad será respuesta pronto siempre y cuando la persona consuma bastantes jugos cítricos naturales y no beban licor.

Cabe resaltar que una persona adulta posee un volumen de sangre de poco más de 5 litros.

Impedimentos para donar sangre en el Perú

Las mujeres embarazadas no pueden brindar sangre. Tampoco las personas que sufren de diabetes, hipertensión, VIH, hepatitis B, sífilis, chagas, hepatitis C u otras infecciones que puedan transmitirse mediante la sangre.

Se recomienda que las personas que padecieron de hepatitis después de los 12 años no donen sangre. Al igual que las personas que están siguiendo un tratamiento médico y que mantienen relaciones sexuales con más de una persona.

Los afectados por problemas cardiacos, respiratorios o hematológicos deben abstenerse de donar.

Si se ha consumido alcohol o drogas por vía intravenosa, tampoco se puede.

El Ministerio de Salud aclaró no está prohibido que las personas LGTB donen sangre.

Beneficios de donar sangre

La sangre que se dona contribuye con la recuperación de pacientes con cáncer y personas con leusemia o hemofilia y madres y bebés que tengan complicaciones durante el parto o proceso de gestación.

También contribuye con la mejora de personas que presentan hemorragias o que han sufrido accidentes y quemaduras.

¿Qué hacer después de donar sangre?

Lo primero que se debe hacer para donar sangre es acudir a uno de los centros de donación, hospitales o clínicas con el DNI; los extranjeros, deben acercarse con su carné de extranjería.

Allí, los especialistas evaluarán al donante sometiéndolo a un chequeo médico general de signos vitales, pulso, presión arterial y hemoglobina. También le harán preguntas relacionadas a su salud para asegurar que lleva una vida saludable. En este último requerimiento, el donante debe responder la verdad. De lo contrario, no podría volver a donar.

Después de que el interesado en donar sangre se sometió a los chequeos médicos y obtuvo un resultado óptimo, deberá llenar unas planillas que aseguren que se encuentra apto para donar.

Finalmente, el médico procederá a extraer la sangre. Para ello, recostará al donante en un sillón. Tardará 10 minutos.

Lo que debe hacer el donante después de que le extrajeron sangre es ingerir el líquido para la reposición del volumen sanguíneo. De esta forma, se estabilizará la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas para el cuerpo.

No se debe hacer esfuerzo físico después de donar sangre.

En la tarjeta 'Donante Voluntario' quedará registrado la donación de sangre que hiciste. Si repites el mismo procedimiento 4 veces, se te otorgará el carné de 'Donante Voluntario', el cual especifica tu tipo de sangre y se mantendrá vigente siempre y cuando realices una donación entre 1 y 2 veces al año.