Serie HONOR 600 llega a Perú: cámara AI de 200MP, batería de 7000mAh y funciones de inteligencia artificial

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La Serie HONOR 600 ya está disponible en Perú y busca posicionarse como la más atractiva para creadores de contenido. La nueva Serie HONOR 600 combina inteligencia artificial, cámara AI nocturna ultranítida de 200 MP de nivel flagship, batería de 7000 mAh y herramientas avanzadas de edición para quienes buscan capturar, editar y compartir contenido desde un solo dispositivo, ya sea el HONOR 600 o el HONOR 600 Pro.

¿Qué puede hacer la inteligencia artificial de la Serie HONOR 600?

En el núcleo de las capacidades creativas de la Serie HONOR 600 se encuentra Imagen a video AI 2.0. Los usuarios pueden combinar hasta tres imágenes con indicaciones de texto para producir impresionantes secuencias de vídeo de 3 a 5 segundos, dando vida a las tomas estáticas con efectos cinematográfico, de forma divertida o clásica, decidiendo, gracias a plantillas y la posibilidad de incluir un prompt, cuál será el camino narrativo por tomar, pudiendo definir el formato, duración e incluso si es que queremos que haya sonidos, música o voces.

Y para complementar la experiencia, con posibilidades creativas infinitas, gracias a su AI Studio con 37 herramientas de IA, un Botón AI dedicado que proporciona acceso instantáneo a la generación de video desde la Galería, y el Agente de fotografías con AI que habilita la edición mediante lenguaje natural: describe el cambio y sucede. La edición versátil de fotos en movimiento, incluyendo el Borrador AI de fotos en movimiento y el Collage de recorte de fotos en movimiento, completa el kit de herramientas creativas con composiciones 3D dinámicas.

HONOR 600: cámara AI de 200 MP para fotografía y video

Impulsada por la arquitectura de imagen inteligente AiMAGE de próxima generación de HONOR, la Serie HONOR 600 presenta una cámara nocturna ultranítida de 200 MP con un sensor de 1/1.4", el más grande en su clase.

Una cámara ultra gran angular de 12 MP, un sensor de temperatura de color dedicado y una cámara frontal de 50 MP completan la base de hardware. En la versión Pro, una cámara periscópica telefoto de 50 MP y 3.5x amplía el alcance hasta 120x de zoom.

La estabilidad proviene del sistema SOIS propietario de HONOR, que logra estabilización CIPA 6.0 en la cámara principal y CIPA 6.5 en el telefoto periscópico de la versión Pro, la más potente del segmento, rivalizando con el rendimiento de cámaras sin espejo de nivel básico.

Diseño premium, batería de 7000 mAh y carga rápida

Mediante la artesanía integrada de formado en frío de nivel flagship, el dispositivo está esculpido en un cuerpo unibody continuo, el más refinado en la historia de la Serie N, y con el bisel negro más angosto de la industria de 0.98mm completan un diseño inconfundiblemente premium.

Disponible en Naranja, Dorado Platino y Negro para el HONOR 600, y en Negro y Dorado Platino para el HONOR 600 Pro.

Dentro de este perfil delgado, la tecnología de apilamiento líder en la industria integra una batería de 7000mAh. La carga se adapta a cada escenario: HONOR SuperCharge de 80W con cable en toda la Serie, y HONOR SuperCharge de 50W inalámbrico en la versión Pro, y carga inversa con cable de 27W en ambos modelos, incluyendo compatibilidad con IOS.

Pantalla ultrabrillante y resistencia para el uso diario

La HONOR 600 Series eleva el estándar visual con una pantalla de 6.57" que alcanza 8000nits de brillo pico, 458ppi, frecuencia de actualización de 120Hz, atenuación sin riesgo de 3840Hz y 1.07 mil millones de colores.

Una pantalla de estas capacidades exige una protección igualmente robusta. La resistencia al agua y al polvo IP68, IP69 e IP69K, junto con la Certificación SGS de 5 estrellas para resistencia a caídas y aplastamiento, garantizan que el dispositivo resista salpicaduras, polvo, caídas y las situaciones impredecibles de la vida cotidiana.

HONOR 600 Pro: rendimiento flagship y funciones avanzadas

Como base de toda la experiencia, el HONOR 600 funciona con el Snapdragon 7 Gen 4, mientras que el HONOR 600 Pro da un paso más con el Snapdragon 8 Elite en proceso de 3nm, con una capacidad de respuesta de verdadero nivel flagship en aplicaciones exigentes y multitarea.

Esta nueva línea de productos de HONOR también incorpora la tecnología RAM Turbo, que expande de forma inteligente la RAM disponible, permitiendo agregar 16GB de RAM virtual adicional en los equipos, lo que se traduce en que por ejemplo los modelos con 12GB de RAM alcancen hasta 28GB totales.

¿Dónde comprar el HONOR 600 en Perú?

En Perú, la Serie HONOR 600 está disponible en las 19 tiendas físicas de la marca a nivel nacional, así como en la HONOR Store Online ( https://www.honor.com/pe/shop/ ), principales operadores y tiendas por departamento.

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