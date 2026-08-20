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Préstamos para construcción de vivienda: ¿Qué son y cómo obtenerlos?

Haz realidad el proyecto de tu hogar con un préstamo de S/100 mil para construir la casa que siempre soñaste. En Prestamype encontrarás una evaluación flexible, desembolso rápido y beneficios pensados para facilitar tu proyecto.

Alcanzar el hogar de tus sueños es posible con el préstamo para construcción de Prestamype. Foto: difusión.
Alcanzar el hogar de tus sueños es posible con el préstamo para construcción de Prestamype. Foto: difusión.
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Resumen
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Contar con un hogar donde te sientas tranquilo, seguro y puedas disfrutar momentos especiales con tu familia es un objetivo que todos queremos alcanzar. Construir o remodelar una vivienda no solo significa levantar paredes, sino también invertir en un proyecto de vida y en el futuro de quienes más quieres. Hoy, puedes dar ese paso con el préstamo para construcción de Prestamype, que ofrece montos de S/100 mil y desembolso rápido para que avances con la construcción o remodelación de tu hogar.

Este financiamiento está pensado para quienes necesitan capital para adquirir materiales, herramientas, contratar mano de obra y cubrir otros gastos relacionados con su proyecto de vivienda. Además de acceder a condiciones competitivas, Prestamype cuenta con una evaluación flexible, por lo que pueden aplicar personas reportadas en Infocorp o que aún no cuentan con historial crediticio.

PUEDES VER: Préstamos con garantía hipotecaria en Perú hasta S/2 millones | Publirreportajes | La República

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Beneficios del préstamo de Prestamype

Con más de 9 años de experiencia, esta fintech peruana ofrece soluciones de financiamiento con condiciones adaptadas al perfil y capacidad de cada cliente, facilitando el cumplimiento de sus pagos en los plazos establecidos. Al solicitar un préstamo para construcción, podrás acceder a los siguientes beneficios:

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.05%
  • Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Quieres dar el primer paso hacia la casa que siempre soñaste? Precalifica hoy tu préstamo para construcción y descubre cómo financiar tu proyecto de vivienda. Ingresa AQUÍ y empieza a hacer realidad tus planes.

Requisitos para acceder al préstamo

Desde 2017, Prestamype ha construido una sólida trayectoria como una alternativa de financiamiento confiable, con procesos ágiles y sencillos. A la fecha, ha desembolsado más de S/ 2100 millones en financiamiento, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de más de 8 000 peruanos.

Para precalificar al préstamo para construcción debes cumplir con estos requisitos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
  • De igual forma, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

PUEDES VER: ¿Cómo obtener un préstamo estando en Infocorp en 2026? | Publirreportajes | La República

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¿Cumples con los requisitos? Da el siguiente paso y convierte tus planes en realidad con el préstamo para construcción de Prestamype. Obtén financiamiento de S/100 mil y precalifica de manera rápida y sencilla a través de su web AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

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