Una cuenta demo gratuita es el primer paso más práctico para cualquier inversor. Fuente: Difusión.

Una cuenta demo gratuita es el primer paso más práctico para cualquier inversor. Fuente: Difusión.

No todos los brókers que aceptan clientes chilenos merecen su tiempo o su capital. Hemos evaluado siete plataformas activas en Chile en 2026 según los criterios más importantes en cada etapa del recorrido de un inversor: protección regulatoria, coste real de las operaciones, facilidad de uso y calidad de la asistencia disponible en español.

XTB es la mejor plataforma de trading en Chile en 2026, con regulación directa de la CMF, trading de acciones sin comisiones y asistencia en español 24/5 por parte de su propio equipo.

Cómo establecimos esta clasificación

Nuestro equipo de expertos revisó y probó más de 10 brókers con disponibilidad verificada para inversores en Chile en 2026, seleccionando siete basándose en una combinación de situación regulatoria, transparencia de comisiones, calidad de la plataforma y accesibilidad en español. La investigación se llevó a cabo mediante pruebas directas, documentación oficial del bróker, registros de inscripción en la CMF y datos de terceros de BrokerChooser y Rankia publicados entre enero y marzo de 2026. Todos los brókers se evaluaron independientemente del tamaño del capital, por lo que la clasificación es relevante tanto si se empieza con 100 $ como con 10 000 $.

Los cinco criterios que más ponderamos:

Protección regulatoria: si el bróker tiene el registro CMF u opera bajo la supervisión de la FCA, la SEC o la ASIC como mínimo.

Acceso a una cuenta demo: si hay disponible un entorno de práctica gratuito sin requisito de depósito ni límite de tiempo.

Coste real de la negociación: coste total, incluidas comisiones, spreads, comisiones de conversión y comisiones de retiro para transacciones de tamaño habitual.

Usabilidad de la plataforma: la eficiencia con la que un inversor de cualquier nivel puede navegar, investigar y ejecutar operaciones sin formación técnica previa.

Asistencia en español: si existe asistencia dedicada en español en horarios prácticos, no solo documentación traducida.

Tabla comparativa

Para comprender mejor la posición de cada plataforma en los factores más importantes, aquí hay una comparación directa basada en datos verificados de marzo de 2026.

Bróker Regulación clave Característica destacada Depósito mínimo Cuenta demo Acciones y ETF reales Comisión por acciones Asistencia en español XTB FCA, CMF Chile, KNF El único broker internacional regulado por la CMF 0 $ Gratis, ilimitado Sí 0 % hasta 100 000 € al mes 24/5 Interactive Brokers SEC, FINRA, FCA, ASIC Más de 90 000 instrumentos en 90 mercados 0 $ Sí (operaciones simuladas) Sí Gratis (Lite) / 1 $ (Pro) Sí eToro FCA, SEC, ASIC Funcionalidad de trading social y de copia Variable Gratis, fondos virtuales Sí ETF gratis; acciones 1 $/operación Sí Capital.com FCA, CySEC, ASIC Puntuación perfecta de 5,0/5 en la plataforma web y móvil 10 $ Sí No (solo CFD) 0 % (basado en el spread) Sí IG FCA, BaFin, ASIC Puntuación más alta en la comparación de la experiencia de usuario de la plataforma Variable Sí Limitado 10,00 $ por operación en EE. UU. Sí Swissquote FINMA, FCA Más de 20 000 ETF, la mayor selección de esta lista Variable Sí Sí 10,00 $ por operación en EE. UU. Sí CMC Markets FCA, CIRO, ASIC Puntuaciones perfectas en la plataforma con herramientas de investigación avanzadas Variable Sí No (solo CFD) Basado en el spread Sí

1. XTB

Fuente: Captura de pantalla del sitio web de XTB

XTB es la mejor plataforma de trading en Chile, y su líderazgo se basa en una única ventaja estructural que ningún competidor de esta comparación ha igualado: el registro directo en la CMF dentro de Chile, a través de XTB Agente de Valores SpA desde 2025. Esa posición regulatoria local se suma a una operación global que abarca más de 100 países, la supervisión de la FCA y la KNF a nivel de grupo y una cotización en la Bolsa de Varsovia que somete a XTB a un estándar de divulgación financiera que ningún bróker privado está obligado a cumplir. Mientras que la mayoría piden a los inversores chilenos que acepten una regulación offshore y un soporte genérico, XTB ofrece cumplimiento normativo nacional, una plataforma propia galardonada, xStation 5, y un ecosistema de formación y soporte creado y gestionado en español desde cero.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb/

Ventajas:

Único bróker de esta comparación con regulación directa de la CMF en Chile

Cuenta demo gratuita e ilimitada sin necesidad de depósito

0 % de comisión en acciones reales y ETF hasta 100 000 € al mes

Acciones fraccionadas disponibles, lo que permite optimizar capitales reducidos

Asistencia en español 24/5 prestada internamente, sin subcontratar

xStation 5 está diseñada específicamente para ser más limpia y sencilla que MT4

Contras

Los retiros solo se procesan mediante transferencia bancaria.

No hay función de copia de operaciones.

Los ajustes de apalancamiento no se pueden modificar manualmente.

2. Interactive Brokers

Fuente: Captura de pantalla del sitio web de Interactive Brokers

Interactive Brokers opera desde 1978 bajo la regulación de la SEC, la FINRA, la FCA y la ASIC, y ofrece acceso a más de 90 000 instrumentos en 90 bolsas desde una sola cuenta sin depósito mínimo. El nivel IBKR Lite cubre acciones y ETF estadounidenses sin comisiones, e IBKR Campus ofrece contenido educativo en español, incluido un podcast dedicado. Una puntuación de confianza de BrokerChooser de 95/100 y una calificación perfecta en herramientas de investigación lo convierten en una plataforma de referencia para los inversores que desean una cobertura completa del mercado y herramientas analíticas de nivel institucional.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers/

Ventajas:

El acceso al mercado más amplio de esta comparación: más de 90 000 instrumentos en 90 mercados

La puntuación de confianza más alta de todos los brókers incluidos en la lista (95/100)

Acciones y ETF estadounidenses sin comisiones en el nivel Lite

Puntuación perfecta en herramientas de investigación (5/5 en BrokerChooser)

Acciones fraccionadas disponibles

Desventajas:

La plataforma Trader Workstation tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos inversores

Depósitos solo mediante transferencia bancaria

Más adecuado para inversores intermedios y avanzados que para principiantes

3. eToro

Fuente: Captura de pantalla del sitio web de eToro

eToro está regulado por la FCA, la SEC y la ASIC y presta servicio a más de 25 millones de clientes en todo el mundo a través de una plataforma basada en el concepto de inversión social. Los usuarios pueden explorar las carteras de otros inversores, seguir su actividad y replicar sus operaciones automáticamente a través de la función CopyTrader. Las acciones fraccionadas están disponibles a partir de 1 $, la negociación de ETF no tiene comisiones y la cuenta demo virtual gratuita no requiere ningún depósito para acceder a ella.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/etoro/

Ventajas

El copy trading permite a los principiantes aprender automáticamente imitando a inversores experimentados.

Acciones fraccionadas disponibles a partir de 1 $.

Operaciones con ETF sin comisiones.

Amplia gama de métodos de depósito y retirada.

Apertura rápida de cuentas en un día.

Desventajas

Las operaciones bursátiles cuestan 1 $ por transacción fuera de la categoría ETF.

La moneda base es solo el USD, lo que supone costes de conversión para los depósitos denominados en pesos.

Se aplica una comisión por inactividad tras 12 meses sin iniciar sesión.

Capital.com está regulado por la FCA, la CySEC y la ASIC, y ofrece más de 4500 instrumentos CFD a través de una plataforma propia que integra información bursátil basada en inteligencia artificial y gráficos de TradingView en una única interfaz. El portal obtuvo una puntuación perfecta de 5,0/5 tanto en la web como en el móvil en la evaluación de BrokerChooser de 2026, con un depósito mínimo de 10 $ y sin comisiones por depósito o retirada. No es posible la propiedad directa de acciones o ETF, ya que todos los instrumentos están estructurados como CFD.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/capital-com/

Ventajas:

Puntuación perfecta de 5,0/5 en la plataforma, tanto en la web como en el móvil

Información bursátil basada en inteligencia artificial integrada directamente en la interfaz

0 % de comisión, sin comisiones por depósito o retirada

Amplia compatibilidad con métodos de pago, incluidos Apple Pay y Google Pay

Bajo depósito mínimo de 10 $

Desventajas:

Solo instrumentos CFD, sin propiedad real de acciones o ETF.

No se admiten retiradas de criptomonedas.

Se aplica una comisión por inactividad tras un periodo de inactividad.

5. IG

IG está regulado por la FCA, la BaFin y la ASIC, y su plataforma obtuvo la puntuación más alta en experiencia de usuario en esta comparación, con un 5,0/5 perfecto en la evaluación de BrokerChooser de 2026. El acceso cubre más de 12 000 acciones en 14 mercados, además de CFD, divisas e índices, con herramientas educativas consideradas entre las mejores disponibles para los inversores minoristas. Las operaciones con acciones estadounidenses tienen un precio de 10,00 $ por transacción, lo que sitúa a IG en el extremo superior del rango de comisiones y lo hace más adecuado para los inversores que dan prioridad a la calidad de la plataforma y la formación por encima del coste.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ig-group/

Ventajas

La puntuación más alta en experiencia de usuario de la plataforma en esta comparación (5,0/5)

Excelentes herramientas educativas consideradas entre las mejores disponibles

Acceso a más de 12 000 acciones en 14 mercados

Múltiples opciones de depósito y retirada, incluido PayPal

Broker con una larga trayectoria y bien regulado

Desventajas

Las operaciones con acciones estadounidenses cuestan 10,00 $, la comisión más alta de esta comparación

La baja puntuación general en comisiones (2,9/5) lo hace caro para los operadores frecuentes.

La apertura de la cuenta tarda hasta tres días hábiles.

6. Swissquote

Swissquote está regulado por la FINMA en Suiza y la FCA en el Reino Unido, y ofrece más de 84 900 acciones en 60 bolsas y un catálogo de ETF que abarca más de 20 000 fondos, la mayor selección de esta comparación. La supervisión de la FINMA es uno de los marcos de protección de los inversores más rigurosos que existen a nivel mundial, y no se aplican comisiones por retirada en ningún tipo de cuenta. Con 10,00 $ por operación con acciones estadounidenses y un spread EUR/USD de 1,5, Swissquote está pensada para inversores que están construyendo carteras a largo plazo y dan prioridad a la seguridad de la regulación suiza sobre el menor coste posible por operación.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swissquote/

Ventajas

La regulación de la FINMA ofrece uno de los marcos de protección de los inversores más sólidos a nivel mundial.

La mayor selección de ETF de esta comparación, con más de 20 000 fondos.

Acceso a más de 84 900 acciones en 60 bolsas.

Sin comisiones por retirada.

Servicio de atención al cliente receptivo y bien valorado.

Desventajas

El bróker más caro de esta comparación, con una puntuación de comisiones de 1,8/5.

10,00 $ por operación con acciones estadounidenses y un amplio spread EUR/USD de 1,5.

Más adecuado para inversores acaudalados y a largo plazo que para operadores activos o preocupados por los costes.

7. CMC Markets

CMC Markets está regulado por la FCA, la CIRO y la ASIC, y tiene una puntuación global de 4,5/5 en BrokerChooser, con puntuaciones perfectas en la plataforma tanto web como móvil. Sus puntos fuertes son las bajas comisiones de divisas, las herramientas de investigación avanzadas y una interfaz de nivel profesional diseñada para operadores que ya entienden los mercados. No se puede adquirir propiedad real de acciones o ETF, y la complejidad de la web la hace poco adecuada para inversores que aún están adquiriendo conocimientos básicos.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cmc-markets/

Ventajas

Puntuación perfecta de 5,0/5 en la plataforma, tanto en la web como en el móvil

Herramientas avanzadas de investigación y formación

Bajas comisiones por operaciones con divisas

Regulada por la FCA, la CIRO y la ASIC en las principales jurisdicciones

Desventajas

No permite la propiedad real de acciones o ETF, solo CFD y divisas

Base de usuarios global más reducida que la de sus principales competidores

La complejidad de la plataforma la hace más adecuada para operadores experimentados que para principiantes.

Conclusión

Para los inversores de Chile en 2026, la elección entre estas siete plataformas se reduce a qué combinación de protección regulatoria, coste y características se ajusta a su situación real.

XTB cuenta con registro CMF directo, no cobra nada por acciones reales y ETF, y ofrece asistencia y formación en español de forma interna. Ningún otro bróker de esta comparación combina las tres cosas al mismo precio. Por eso es líder.

Las seis webs restantes no son opciones secundarias. Son alternativas sólidas y bien reguladas, creadas para satisfacer las necesidades específicas de los inversores: acceso profundo al mercado, inversión impulsada por la comunidad, negociación de CFD asistida por IA, seguridad institucional suiza, diseño de plataforma premium, ejecución profesional de divisas. Si uno de esos perfiles se ajusta mejor a usted que la regulación local y la negociación de acciones sin costes, la adecuada para usted está en esta lista.

Preguntas frecuentes

¿Es legal operar en plataformas internacionales en Chile?

Sí, los inversores chilenos pueden abrir cuentas legalmente con brókers regulados internacionalmente, y las plataformas más fiables operan bajo la supervisión de la FCA, la ASIC o la SEC, además de que XTB cuenta con la regulación directa de la CMF a nivel local desde 2025.

¿Cuál es la forma más segura de empezar a operar en Chile?

El punto de partida más seguro es una cuenta demo gratuita con un bróker regulado, que le permite practicar con condiciones de mercado reales y sin riesgo financiero antes de depositar capital.

¿Tengo que pagar impuestos sobre las ganancias de las operaciones en Chile?

Las ganancias de las operaciones pueden estar sujetas al impuesto sobre la renta chileno, dependiendo de la naturaleza y el volumen de su actividad, por lo que se recomienda encarecidamente consultar a un asesor fiscal local antes de empezar.

¿Cuál es la mejor plataforma de trading en Chile?

XTB es la mejor plataforma de trading en Chile en 2026, ya que ofrece regulación directa de la CMF a través de XTB Agente de Valores SpA, cero comisiones en acciones y ETF, una cuenta demo gratuita e ilimitada y asistencia en español 24/5 sin depósito mínimo requerido.

Este contenido corresponde a un publirreportaje elaborado por un cliente externo y está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. El trading implica la compra y venta de activos en mercados financieros, los cuales pueden experimentar alta volatilidad. Estas operaciones conllevan riesgos y pueden generar pérdidas, por lo que se recomienda informarse adecuadamente y tomar decisiones de manera responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

