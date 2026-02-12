HONOR Magic8 Lite llega al Perú: resistencia con récord Guinness y una batería diseñada para durar días

Un smartphone con resistencia extrema acaba de aterrizar en el mercado peruano. Se trata del HONOR Magic8 Lite, un dispositivo diseñado para llevar la durabilidad, la potencia y la autonomía a un nuevo nivel. Como parte de la reconocida Magic Series, HONOR —marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA— ha desarrollado este equipo que combina ingeniería avanzada, inteligencia artificial y una batería de larga duración, posicionándose como una de las propuestas más completas y robustas de la gama media.

La resistencia del HONOR Magic8 Lite está respaldada por hechos. El dispositivo obtuvo el Récord Guinness por la caída más alta sobrevivida por un smartphone, tras resistir una caída desde 6,133 metros de altura en Dubái. Este hito confirma su poder con récord mundial y refuerza el liderazgo de HONOR en la construcción de teléfonos realmente duraderos.

El HONOR Magic8 Lite se encuentra disponible en Perú en colores Negro Medianoche, Verde Esmeralda y Dorado Amanecer. El dispositivo puede adquirirse en las 16 Tiendas HONOR a nivel nacional, así como en su nueva HONOR Store Online (https://www.honor.com/pe/phones/honor-magic8-lite/).

Resistencia superior con certificaciones internacionales

Pensado para acompañar a los usuarios en condiciones exigentes, el HONOR Magic8 Lite cuenta con certificación IP69K, un estándar de resistencia al agua de nivel industrial que lo protege frente a chorros de agua a muy alta presión y temperatura. A esto se suma la certificación IP68, que garantiza protección frente a inmersiones profundas en agua, permitiendo que el dispositivo funcione con normalidad incluso tras estar sumergido durante un periodo prolongado.

Su estructura incorpora Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 y la tecnología HONOR Anti-Drop, basada en una arquitectura de seis capas y materiales inteligentes como el fluido no newtoniano flexible, capaz de absorber impactos y soportar caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies duras. Todo esto está respaldado por certificaciones internacionales que validan su fiabilidad, seguridad y calidad de construcción.

Complementando su durabilidad física, el dispositivo garantiza cumplimiento normativo internacional con certificación TÜV SÜD, que valida el cumplimiento con la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/EU. Esto asegura que todas sus tecnologías inalámbricas, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y NFC, operan de forma segura bajo los más altos estándares regulatorios internacionales.

Batería de larga duración, pantalla envolvente, y cámara potenciada por IA

En términos de autonomía, uno de sus mayores diferenciales es su batería Silicon-Carbon de 8,300mAh, una de las más grandes de su categoría, diseñada para ofrecer una vida útil de hasta 6 años y acompañar jornadas intensas sin preocuparse por la carga. A esto se suma la compatibilidad con HONOR SuperCharge de 66W y carga inversa, permitiendo compartir energía con otros dispositivos cuando más se necesita.

El HONOR Magic8 Lite integra una pantalla AMOLED curva de 6.79 pulgadas con resolución 1.5K, capacidad para mostrar 1.07 mil millones de colores, brillo máximo de 6,000 nits y una frecuencia de actualización de 120 Hz, garantizando una experiencia visual fluida y nítida en cualquier entorno.

En fotografía, el HONOR Magic8 Lite incorpora un sensor Ultra-Sensing de 108 MP con apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS, junto con la certificación CIPA 5.0, ideal para capturar fotos y videos estables incluso en condiciones complejas. La experiencia se completa con herramientas de IA generativa, como borrador, recorte y expansión de imágenes, además de funciones de retoque facial y corrección de ojos cerrados.

Rendimiento eficiente y productividad inteligente

Impulsado por la plataforma Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 4, el HONOR Magic8 Lite ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia energética, permitiendo un funcionamiento fluido incluso en multitarea y aplicaciones exigentes. Gracias a la tecnología RAM Turbo, el dispositivo amplía su memoria hasta 16GB (8GB físicos + 8GB virtuales).

El equipo opera con MagicOS 9.0, un sistema operativo basado en Android 15, integrando herramientas inteligentes que potencian la productividad, como Magic Portal, que facilita transferencias rápidas de contenido entre aplicaciones, y HONOR Notas, que permite transcribir y traducir información en tiempo real, optimizando tareas laborales y académicas.

Garantías exclusivas por tiempo limitado

Como parte de su compromiso con la durabilidad, HONOR ofrece garantías exclusivas por tiempo limitado para los equipos comprados hasta el 30 de junio. Estas incluyen 12 meses de garantía para un cambio de pantalla y un cambio de parte posterior, así como 180 días de cobertura por daños causados por líquidos, brindando mayor tranquilidad a los usuarios desde el primer día.

