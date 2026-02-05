LATAM Airlines avanza hacia una aviación más sostenible en la región

La industria aérea enfrenta uno de sus mayores retos frente al cambio climático, y LATAM Airlines Group ha reforzado su estrategia ambiental con metas claras orientadas a reducir el impacto de sus operaciones en la región. A través de su hoja de ruta de sostenibilidad, la aerolínea busca alcanzar la neutralidad de carbono al 2050, reducir de forma significativa el uso de plásticos de un solo uso y avanzar hacia un modelo de economía circular.

Entre sus principales acciones se encuentran la mejora de la eficiencia operativa, la incorporación de aeronaves más modernas y el impulso al desarrollo del combustible de aviación sostenible (SAF), considerado clave para disminuir las emisiones del sector. Además, LATAM apoya proyectos de conservación de ecosistemas estratégicos en Sudamérica, reconociendo su rol en la captura de carbono y la protección de la biodiversidad.

La compañía señala que la transición hacia una aviación más sostenible requiere el trabajo conjunto entre empresas, gobiernos y usuarios, en un contexto donde la demanda por soluciones ambientales responsables es cada vez mayor.

[PUBLIRREPORTAJE]